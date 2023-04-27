Назван новый владелец замка погрязшей в долгах Пугачевой: Афишировать никто не хотел

Год назад шоумен Максим Галкин* публично сменил ориентацию… Пока только профессиональную. Он переквалифицировался из не самого талантливого юмориста в самого бездарного политолога. После позорного бегства из России комик начал зарабатывать на благодарной западной публике за счет критики в адрес нашей страны. Его супруга Алла Пугачева тоже не осталась в стороне.

Народная артистка СССР закатила скандал против Минюста РФ, который признал ее взорвавшегося муженька иностранным агентом. Оно и понятно, ведь сама Алла Пугачева на сцену больше не выходит, да и бизнес в России прикрыла. Деньги для семьи сегодня зарабатывает один лишь Максим Галкин*, которому и приходится составлять новую программу для нового зрителя.

С финансами у звездного семейства сейчас реально напряженка – ко всему прочему они еще и погрязли в долгах. Обслуживание бесхозного замка в деревне Грязь довольно дорого обходилось артистам. Об этом корреспонденту “Дни.ру” рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев.

Со ссылкой на осведомленный источник он подчеркнул, что ежемесячная эксплуатация элитного особняка обходилось в два миллиона рублей. Примечательно, что Максим Галкин* и Алла Пугачева все-таки смогли продать замок, за который хотели миллиард рублей.

По данным нашего собеседника, новым владельцем недвижимости стал очень обеспеченный человек из близкого круга Примадонны. Он также отметил, что собственник замка скорее всего занимается бизнесом в сфере промышленности.

Дмитрий Кудрявцев добавил, что продажу бывшего семейного гнездышка звездной четы “афишировать никто не хотел”. Он не исключил, что приобрести недвижимость нового собственника попросила лично Алла Пугачева.

Максим Галкин* признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ