 

Рупор тоталитарной пропаганды: “Друг Реджеп” заболел

27.04.2023, 6:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Продолжают муссироваться слухи, что у Эрдогана якобы инфаркт. Эта информация пока не верифицирована.
В случае если у "друга Реджепа" серьезные проблемы со здоровьем, это безусловно может сказаться на исходе президентских выборов.
Впрочем, как мы знаем по "выборам" Ельцина и Байдена, выборы можно выигрывать и не приходя в сознание.

Турки сообщают, что завтра Эрдоган вместе с Путиным будет участвовать в официальном мероприятии связанным с строительством АЭС "Аккую". Эрдоган должен был присутствовать очно, но будет онлайн. Разумеется, если у него инфаркт, то вряд ли бы он смог даже онлайн выступать.

Интересное совпадение.

1. Россия, согласно заявлениям Украины, заблокировала движение украинских судов по зерновому коридору.
2. Американская пресса сообщает, что Госдеп выдал банку Morgan Chase разрешение на проведение выплат связанных с экспортом российского продовольствия, фактически выводя "Россельхозбанк" за рамки санкций в этом сегменте платежей.
3. Ранее Россия заявляла, что сделка будет функционировать до 18 мая и если не последует каких-либо изменений в экспорте российского продовольствия и удобрений, то Россия приостановит свое участие в зерновой сделке.
4. Все это происходит на фоне слухов о здоровье Эрдогана, который был главным гешефтополучателем зерновой сделки.
5. Еще и Путин зачем-то приехал поздно вечером в Кремль.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09.22 / «Цена, которую стоит заплатить» — Трасс связала высокие счета за энергию с защитой Британии и Украины

24.06.22 / «Теперь Пентагон должен доказать, что НЛО из этого мира»

19.10.20 / Пашинян: Мы готовы дать России 12 баллов на Евровидении

05.07.22 / Spiegel – «новый план Маршалла» — ЕС пообещал отладить механизмы помощи для восстановления Украины

17.02.21 / Загадочные четырехпалые следы на машине до сих пор не нашли логического объяснения

21.04.22 / Притворяться другим человеком, чтобы подружиться с кем-то: почему такое поведение больше всех вредит нам самим

20.06.22 / Начало Петрова поста: запреты и традиции в праздник 20 июня

11.12.22 / Пропутинский 19FortyFive – США пора понять, что Украина не стоит риска ядерной войны

10.05.22 / Почему разведутся гАлкины – Личное мнение

16.10.20 / Сгусток негативных эмоций умирающего человека является причиной возникновения призрака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика