Рупор тоталитарной пропаганды: “Друг Реджеп” заболел

Продолжают муссироваться слухи, что у Эрдогана якобы инфаркт. Эта информация пока не верифицирована.

В случае если у "друга Реджепа" серьезные проблемы со здоровьем, это безусловно может сказаться на исходе президентских выборов.

Впрочем, как мы знаем по "выборам" Ельцина и Байдена, выборы можно выигрывать и не приходя в сознание.

Турки сообщают, что завтра Эрдоган вместе с Путиным будет участвовать в официальном мероприятии связанным с строительством АЭС "Аккую". Эрдоган должен был присутствовать очно, но будет онлайн. Разумеется, если у него инфаркт, то вряд ли бы он смог даже онлайн выступать.

Интересное совпадение.

1. Россия, согласно заявлениям Украины, заблокировала движение украинских судов по зерновому коридору.

2. Американская пресса сообщает, что Госдеп выдал банку Morgan Chase разрешение на проведение выплат связанных с экспортом российского продовольствия, фактически выводя "Россельхозбанк" за рамки санкций в этом сегменте платежей.

3. Ранее Россия заявляла, что сделка будет функционировать до 18 мая и если не последует каких-либо изменений в экспорте российского продовольствия и удобрений, то Россия приостановит свое участие в зерновой сделке.

4. Все это происходит на фоне слухов о здоровье Эрдогана, который был главным гешефтополучателем зерновой сделки.

5. Еще и Путин зачем-то приехал поздно вечером в Кремль.

—