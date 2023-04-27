 

Западные санкции якобы почти не отразились на российском авиасообщении

27.04.2023, 4:00, Новости дня
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Штрафные меры ЕС почти никак не повлияли на российскую авиационную отрасль, пишет Wirtschaftswoche. Согласно данным статистики, интенсивность полётов гражданской авиации внутри РФ даже возросла: как отмечает издание, РФ перерегистрировала западные самолёты, а также нашла альтернативные каналы поставок запчастей.


AP

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине ЕС ввёл санкции против российского авиационного сектора, напоминает Wirtschaftswoche. В частности, ЕС прекратил обслуживание и поставку запчастей для имеющихся у РФ самолётов западного производства, а также отменил прочие аспекты сотрудничества с российской авиационной отраслью.

Однако анализ данных о российском авиасообщении показывает, что количество полётов практически не сократилось, пишет Wirtschaftswoche. Как отмечает издание, сравнение интенсивности авиарейсов в РФ в апреле 2022 года, то есть почти сразу после вступления в силу санкций, и в марте 2023 года показывает, что не произошло почти никаких изменений.

Количество гражданских полётов над Россией действительно сократилось, пишет Wirtschaftswoche. Однако это, в первую очередь, связано с тем, что над Россией сейчас не летают самолёты, направляющиеся из Европы в Северную Америку. Что же касается внутрироссийского авиасообщения, то, согласно данным сайта Flightradar24, оно оказалось почти не затронуто санкциями и даже выросло. «Несмотря на санкции, российские авиакомпании смогли продолжить бизнес, и во второй половине 2022-го года они летали даже больше, чем до пандемии», — приводит издание слова гендиректора Airbus Гийома Фори.

Ожидания ЕС были совсем другими, отмечает Wirtschaftswoche. Однако Запад недооценил решимость России: вскоре после введения санкций Владимир Путин одобрил конфискацию западных самолётов и их перерегистрацию в России. Что же касается запасных частей, то РФ прибегла к поставкам по неофициальным каналам с помощью третьих стран, таких как Казахстан, Турция и Узбекистан.


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