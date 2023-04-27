 

HАлек Болдуин вернулся на съёмочную площадку «Ржавчины»

27.04.2023, 2:45, Новости дня
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Алек Болдуин завершит съёмки вестерна «Ржавчина» после того, как с актёра сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора фильма Галины Хатчинс, передаёт Hollywood Reporter. Как сообщается, спустя более года после несчастного случая на съёмочной площадке будут использоваться резиновые пули.


AP

Алек Болдуин вернулся на съёмочную площадку вестерна «Ржавчина», чтобы завершить работу над фильмом после того, как прокуратура Нью-Мексико сняла с него обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс, передаёт Hollywood Reporter.

Съёмки низкобюджетного вестерна возобновились на прошлой неделе на Йеллоустонском киноранчо в Монтане и будут завершены к концу мая. Возобновление съёмок фильма стало возможным после того, как было достигнуто мировое соглашение между его авторами и Мэтью Хатчинсом, вдовцом Галины Хатчинс, которая погибла в октябре 2021 года на съёмочной площадке после выстрела Болдуина. Как пишет издание, Хатчинс станет исполнительным продюсером проекта.

Помимо Болдуина, к съёмкам также вернётся режиссёр Джоэл Соуза, который получил ранение в результате выстрела. По его словам, он благодарен за то, что съёмочная группа сможет завершить «то, что они начали вместе с Галиной».


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