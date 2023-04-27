“Жестокий мир, в котором выживает сильнейший”: Савичева о контроле и свободе в шоу-бизнесе, воспитании дочери и музыкальном детстве

Экс-участница шоу «Фабрика звезд» Юлия Савичева стремительно взобралась на музыкальный Олимп после релиза песни «Высоко» в середине нулевых. За свою многолетнюю карьеру артистка столкнулась со взлетами и падениями. Она отказалась от услуг продюсеров и теперь сама себе является хозяйкой.

О своем имени

Савичева появилась на свет 36 лет назад в Кургане. Ее день рождения пришелся на 14 февраля, когда отмечается День всех влюбленных. Артистка призналась, что ее вполне могли бы звать Валентиной. Дело в том, что родственники никак не могли договориться и прийти к общему знаменателю в плане выбора имени для новорожденной. В итоге решили погадать на спичках. Победил «участник», загадавший имя Юлия.

Кстати, в родном городе Савичева хоть и бывает редко, но очень его любит. Возвращаясь в родные края, испытывает приятные эмоции.

О музыкальном детстве

Папа Савичевой – музыкант. В свое время он работал в одном коллективе с известным ныне продюсером Максом Фадеевым. Юлия признается, что и ее мама тоже имела непосредственное отношение к музыке, потому с детства она видела этот мир изнутри. По словам исполнительницы, ее отец, словно мантру, повторял: «Шоу-бизнес — это адский ад. Подумай миллион раз, идти туда или нет. Ты видишь, как я устаю, как я ничего не успеваю».

И все же Савичева выбрала для себя пойти по стопам родителей. Артистка признается, что свою профессию любит, но видит в ней недостатки.

О жестоком мире шоу-бизнеса

Савичева считает, что шоу-бизнес — это жестокий мир, в котором выживает сильнейший. Далеко не все выдерживают пребывание в этом мире. Кто-то ломается, не выдерживает нагрузок. Знаменитость поясняет, что это со стороны кажется, что быть артистом — это вечный праздник, веселье, гламур. На самом деле профессия артиста предполагает серьезные и психологические, и физические нагрузки. Например, заболел или что-то произошло в семье — все равно нужно выходить на сцену. Иногда приходится работать в экстремальных условиях, когда бушует непогода, а выступление должно быть на открытой площадке.

«Людей не интересует, в каком сейчас ты находишься состоянии. Они пришли получить удовольствие. Они хотят видеть счастливую Юлию Савичеву, которая подарит им прекрасные эмоции. И уж точно они не хотят ее видеть больной, немощной или какой-то не такой, как они привыкли», – пояснила артистка.

Еще один минус профессии артиста, по мнению Савичевой — это необходимость взаимодействовать с совершенно разными людьми. У всех свои взгляды, мировоззрение, потому бывает сложно найти общий язык даже с членами своей команды. Но помимо своего коллектива не стоит забывать, что артисту часто приходится иметь дело с теми людьми, которые могут быть ему неприятны, например надоедливыми и некорректными журналистами.

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О принадлежности к тусовке шоу-бизнеса

Савичева признается, что, с одной стороны, она вроде как является частью шоу-бизнеса, вовлечена в тот мир. У нее есть люди из данной сферы, с которыми она дружит, общается. С другой стороны, Савичева вроде как сама по себе. Исполнительница признается, что это сложно – быть одновременно в тусовке и вне ее.

Певица признается, что иногда общается с людьми ради выгоды. Она считает, что в бизнес-сфере это совершенно нормально – находить деловых партнеров, просчитывать ходы наперед. Так поступают все деловые люди.

О блате и талантах

Савичева не считает, что в шоу-бизнесе надолго может задержаться человек, который попал на сцену по блату. Артистка предполагает, что продюсер может вложить немало ресурсов в раскрутку, чтобы его подопечный стал популярен. Но популярность пройдет очень быстро, если человек не будет талантлив, трудолюбив и если не будет искренне заинтересован и вовлечен в музыку. Савичева считает, что успеха добивается тот, кто занимается любимым делом и получает от этого удовольствие.

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О контроле и свободе в шоу-бизнесе

До 2018 года Савичева была в продюсерском центре Макса Фадеева и работала под его чутким руководством. Затем отказалась от услуг любых продюсеров и теперь сама себя раскручивает. Чтобы вести концертную и творческую деятельность, звезда открыла свое ИП.

Юлия сравнила работу в продюсерском центре и работу на себя. В первом случае есть тотальный контроль: нельзя надеть, что хочешь, нельзя выбрать самой себе репертуар. Вообще каждую мелочь нужно согласовывать с продюсером, потому артист сам себе не принадлежит. Из плюсов — не нужно ничего самому делать, все делают сотрудники продюсерского центра и непосредственно продюсер. Это касается организации концертов, продвижения, разработки сценического образа, записи альбома, выпуска песен и т. д.

По словам Савичевой, когда сам себе становишься продюсером, то приходится вникать во многие вещи, с которыми раньше не сталкивался. Например, как оформлять то же ИП, как платить налоги, как проходить все процедуры регистрации и т. д. Артистка считает, что в этом плане ей повезло с супругом Александром Аршиновым, ведь он у нее не только музыкант, но также и юрист.

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Из плюсов самостоятельной продюсерской деятельности, безусловно, полная свобода действий. Можно строить свою карьеру так, как сам пожелаешь.

О воспитании дочери

Савичева долгое время не могла стать мамой. Дочка Аня родилась у певицы и ее мужа пять лет назад. Поскольку ребенок был очень долгожданным, артистка признается, что не может проявлять строгость и жесткость в воспитании. Иногда знаменитости кажется, что дочь пользуется этой ее особенностью в своих целях.

Себя Савичева считает любящей мамой. В Ане она души не чает. Артистка не практикует излишне консервативное воспитание. Она считает, что у ребенка должна быть свобода. И в то же время не следует допускать вседозволенность. Все равно должны быть определенные рамки и базовые необходимые правила, установленные в семье.

О блогерстве

В прошлом году Савичева стала вести свой блог. Артистка признается, что поначалу очень негативно относилась к этой деятельности. Но потом изменила к ней отношение, когда увидела, что все ведут свои блоги. Она и сама подписалась на нескольких человек и со временем втянулась: настолько, что создала свой блог. Там она освещает свою творческую деятельность, не касаясь личной жизни.

О молодых исполнителях

Савичева считает, что в каждом поколении есть талантливые исполнители. Она не считает, что нужно сравнивать музыкантов разных поколений и говорить, кто лучше. Ведь в разные периоды есть своя музыка. Из молодых исполнителей артистка выделила певицу Сюзанну. Ей кажется, что у этой знаменитости интересная подача и материал.

Савичева призналась, что не ностальгирует по нулевым. Она считает, что артист должен адаптироваться к новым реалиям, а не жить прошлым. Тогда было одно время, сейчас – другое, и это нормально. Для себя Савичева пытается открывать и находить что-то новое. Это касается возможностей для профессиональной реализации, для расширения охвата аудитории и т. д.