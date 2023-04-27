Рупор тоталитарной пропаганды: Подвиг депутата Иванова

Стали известны обстоятельства гибели депутата КПРФ из Хакасии Дмитрия Иванова.

Подвиг депутата Иванова

Дмитрий Иванов, депутат Верховного совета Республики Хакасия. Находился в районе Бахмута в составе штурмового подразделения «Вагнера». Погиб 27 марта.

Информация об участие Иванова в составе ЧВК подтверждается из рапорта командира одного из штурмовых отрядов «Вагнера».

В рапорте указано, что 27 марта в 06:30 утра одно из подразделений МО, которое находилось на левом фланге «Оркестра» оставило свою позиции, тем самым оголив фланг. Видя это командовние ВСУ направило туда группу пехоты в составе 30 человек, а также 2 БМП для попытки нанести удар.

Командир ШО принял решение задействовать часть личного состава для остановления продвижения группы ВСУ в районе Ивановского (Красное). Группа штурмовиков в количестве 4 человек под командованием Дмитрия выдвинулась на передний край. Иванов использовав рельеф распределил своих людей для отражения атаки.

Выстрелом из СПГ-9 была подбита одна из БМП, также уничтожено около 12 человек противника. В ходе завязавшегося боя погиб один из штурмовиков, другой получил тяжелое ранение, сам Иванов получил контузию в результате близкого прилета выстрела из БМП-1. Оставшись на позиции, Дмитрий продолжил вести бой, огнем из РПГ он уничтожил вторую БМП-1 противника.

Дмитрий Иванов погиб от осколочных ранений в результате взрыва гранаты противника. В результате действий Дмитрия противник был скован до подхода основных сил ШО, в дальнейшим подошедшие резервы полностью уничтожили механизированную группу ВСУ.

Командир штурмового отряда ходатайствовал о награждение Дмитрия Иванов орденом Мужества (посмертно). Рапорт был составлен 28-го марта.

@ok_spn – цинк

Мир праху героя. Надеюсь, будет представлен посмертно к государственной награде.

—