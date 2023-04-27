 

Рупор тоталитарной пропаганды: Подвиг депутата Иванова

27.04.2023, 0:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стали известны обстоятельства гибели депутата КПРФ из Хакасии Дмитрия Иванова.

Подвиг депутата Иванова

Дмитрий Иванов, депутат Верховного совета Республики Хакасия. Находился в районе Бахмута в составе штурмового подразделения «Вагнера». Погиб 27 марта.

Информация об участие Иванова в составе ЧВК подтверждается из рапорта командира одного из штурмовых отрядов «Вагнера».

В рапорте указано, что 27 марта в 06:30 утра одно из подразделений МО, которое находилось на левом фланге «Оркестра» оставило свою позиции, тем самым оголив фланг. Видя это командовние ВСУ направило туда группу пехоты в составе 30 человек, а также 2 БМП для попытки нанести удар.

Командир ШО принял решение задействовать часть личного состава для остановления продвижения группы ВСУ в районе Ивановского (Красное). Группа штурмовиков в количестве 4 человек под командованием Дмитрия выдвинулась на передний край. Иванов использовав рельеф распределил своих людей для отражения атаки.

Выстрелом из СПГ-9 была подбита одна из БМП, также уничтожено около 12 человек противника. В ходе завязавшегося боя погиб один из штурмовиков, другой получил тяжелое ранение, сам Иванов получил контузию в результате близкого прилета выстрела из БМП-1. Оставшись на позиции, Дмитрий продолжил вести бой, огнем из РПГ он уничтожил вторую БМП-1 противника.

Дмитрий Иванов погиб от осколочных ранений в результате взрыва гранаты противника. В результате действий Дмитрия противник был скован до подхода основных сил ШО, в дальнейшим подошедшие резервы полностью уничтожили механизированную группу ВСУ.

Командир штурмового отряда ходатайствовал о награждение Дмитрия Иванов орденом Мужества (посмертно). Рапорт был составлен 28-го марта.

@ok_spn – цинк

Мир праху героя. Надеюсь, будет представлен посмертно к государственной награде.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12.22 / Звезда «Человека-паука» Тоби Магуайр пообщался с подписчиками в социальных сетях — что мы узнали

29.12.20 / Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи купил 100 шерстяных шапок ради благотворительности

16.08.22 / В Москве такси сбило стоящих на тротуаре женщину с ребенком

21.10.22 / Скандалы: «В простое и не собираюсь увольняться»

12.04.22 / В метро Нью-Йорка человек в противогазе открыл огонь по людям

30.01.22 / Вирусолог Альтштейн: что будет, если подхватить COVID-19 в день прививки

19.03.22 / Гана — это добыча радио

27.11.22 / Настоящим создателем современных джинсов оказался матрос Дыбенко

19.02.23 / Самое милое на сегодня: в Хабаровском крае мужчина завел дружбу с диким соболем

25.12.22 / Мнение: Без айтишников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика