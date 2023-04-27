В мае Волжский мост вновь перекроют на семь ночей ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В мае Волжский мост вновь перекроют на семь ночей

27.04.2023, 15:15, Объявления
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Работы запланированы с 4 по 10 мая.

Перекрытие потребуется для проведения демонтажных работ с левой стороны моста на пролете №4. Сейчас аналогичные работы с ночным перекрытием моста завершаются в седьмом пролете.

Полностью перекрывать движение будут с 0:00 до 5:00 утра. Это требуется для работы тяжелой техники при демонтаже перекрытий и вывоза строительного мусора.

– Все, что можно было демонтировать с земли, сделано. Продолжать разбор перекрытия можно только со второй половины моста. Подрядчик задействует тяжелую технику, которую разместит на полосе движения, – пояснил Алишер Рустамов, заместитель главы по архитектуре и градостроительству администрации Рыбинска.

На объекте также ведутся работы по опорным частям и несущим конструкциям моста. Их пескоструят для последующего нанесения защитного слоя бетона. Готовится опалубка для монолитных работ. На левом берегу обустраивают пирс. С него будут спускать «бездонный ящик» – водонепроницаемую замкнутую конструкцию для проведения работ под водой.




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