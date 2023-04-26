Для начала – накрахмаленная рубашка на пуговицах: как уверенно и комфортно носить белое, если вам за 50

Некоторые дамы за 50 лет опасаются надевать белую одежду. Они ошибочно полагают, что эти вещи полнят и подчеркивают то, что хочется скрыть. На самом деле это не так, нужно всего лишь следовать определенным рекомендациям, и ваши белые наряды станут омолаживающими. О том, как носить белое, пойдет речь в данной статье.

Белая рубашка на пуговицах

Начните с белой рубашки на пуговицах. Это очень нарядная и красивая вещь, которая отлично сочетается с любым низом. Расстегните верхнюю пуговицу (или две), поднимите воротник, украсьте шею массивным ожерельем или многослойными золотыми украшениями. Можно также накинуть на шею элегантный шелковый шарф. То есть сделайте все возможное, чтобы немного прикрыть шею или отвести от нее внимание, это будет очень грамотным ходом в плане омолаживания.

Правильный оттенок белого

Белый цвет имеет множество оттенков, и будет разумным решением выбрать тот, который вам больше подходит. Ориентируйтесь на тон кожи, и если вы относитесь к холодному цветотипу, ярко-белый цвет будет для вас оптимальным. Можете использовать красную или розовую губную помаду, которая отлично сочетается с этим ярким оттенком. Если относитесь к теплому цветотипу, будет правильным подобрать не снежно-белый цвет. Отдайте предпочтение молочному или оттенку кофе с молоком (желтоватому). С большей степенью вероятности такая вещь вам подойдет идеально. Секрет заключается в том, что яркие цвета могут освежать лицо, а могут визуально сделать его усталым, потому многое зависит именно от оттенков.

Аксессуары

Аксессуары также могут либо улучшить, либо испортить образ, поэтому к их выбору нужно относиться очень внимательно. К примеру, с белым цветом отлично сочетается коричневый. Для женщин среднего и старшего возраста такое сочетание является оптимальным. Дополните лук с белым предметом одежды коричневой обувью, ремнем, шляпой, сумкой или тем, что вам больше импонирует. Отличным вариантом является сочетание белого с золотым. Вы можете использовать как украшения, так и обувь, и сумки с золотой фурнитурой. Если вы являетесь женщиной холодного типа, вместо золота можно использовать серебро, металлик сейчас в тренде, поэтому выбирайте аксессуары по своему усмотрению.

Уникальный силуэт

Еще один секрет заключается в том, что белую одежду женщинам за 50 нужно носить свободного силуэта. То есть вы можете надеть узкие белые джинсы или укороченные брюки, использовать облегающий топ, но только в случае, если одежда не обтягивает проблемные места. Предпочтите оригинальный фасон, который поможет вам подчеркнуть все достоинства фигуры и скрыть недостатки.

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Сочетание разных фактур тканей

Постарайтесь не выбирать слишком плотные ткани, которые визуально будут вас полнить. Также не стоит отдавать предпочтение слишком облегченным вариантам (имеется в виду пошив целого изделия из одной тонкой ткани). Лучше выбрать сочетание разных фактур белых материалов. Например, некоторые детали могут быть из фатина, кружева и прочих полупрозрачных материалов, а основой станет шерсть, хлопок или лен. Также можно рассмотреть качественные искусственные ткани, которые смотрятся не менее привлекательно, чем натуральные (речь идет исключительно о качественных тканях, которые хорошо смотрятся, держат форму, практичны и приятны при прикосновении к телу).

Монохромность

Очень красиво и привлекательно смотрится монохромный белый комплект. К нему можно добавить оригинальный пояс, подчеркивающий талию, и эффектные аксессуары в качестве небольшого дополнения, поскольку основным фоном является все-таки белый цвет.

Яркие краски

Чтобы не выглядеть бесцветной, используйте губную помаду яркого цвета или аккуратно добавляйте некоторые детали или предметы одежды, которые сделают лук гармоничным и целостным. Не бойтесь экспериментировать с яркими красками на белом фоне, но всегда помните об умеренности (не допускайте чрезмерности и аляпистости).

Вместо заключения

Если же вы по-прежнему предпочитаете черный цвет и нашли свой идеальный стиль, то не изменяйте ему, чтобы сохранить индивидуальность. Следуйте тому направлению в моде, которое вам больше импонирует и подходит под вашу фигуру, тип кожи, цвет волос и глаз, образ жизни. Нет сомнений в том, что именно оно является для вас омолаживающим.