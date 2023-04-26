Особенности национальной репатриации

Экстренную репатриацию в Израиль для жителей РФ и Беларуси отменили. Что дальше?

Израиль вывел за скобки жителей РФ и Беларуси, свернув для них программу экстренной репатриации. Она действовала больше года. Ее запустили в ответ на …(СВО) для украинских граждан, бегущих от военных действий. Затем программу распространили на жителей РФ и Беларуси, покинувших свою страну.

С ее запуском потенциальные новые репатрианты, которые вместо многомесячного ожидания собеседования у израильского консула у себя на родине для получения репатриантской визы, получили возможность делать все в ускоренном порядке. Просто купить билет, сесть на самолет и прилететь в Израиль, чтобы уже на месте заниматься необходимыми формальностями.

Однако после того как в конце прошлого года в Израиле была сформирована праворелигиозная коалиция и министром алии и интеграции впервые за многие годы был назначен не репатриант, а коренной израильтянин, отношение правительства к возникшей из-за <…> в Украине волне репатриации изменилось в худшую сторону. В частности, были отменены дополнительные репатриантские выплаты и льготы, введенные в прошлом году.

Тихой сапой

Поэтому нет ничего удивительного в том, что на этой неделе сотрудники израильских государственных структур, занимающихся вопросами репатриации, получили официальное письмо. В нем сообщается о прекращении действия программы экстренной репатриации для жителей РФ и Беларуси, за исключением отдельных «гуманитарных случаев». Она продолжит работу в значительно сокращенном виде преимущественно для жителей Украины.

Необходимость сворачивания программы аргументирована тем, что количество людей, имеющих право на репатриацию из указанных стран, снизилось:

«С 01.04.2023 центры экстренной репатриации будут функционировать следующим образом:

Претенденты на репатриацию из Украины, Беларуси и России, которые прибыли в Израиль до 15 апреля, смогут сменить свой статус (с «туриста» на «новый репатриант». — Р. Я.) тем способом, который был принят за последний год, в десяти центрах экстренной репатриации, расположенных на территории Израиля, до 15.06.2023. посредством заказа очереди на горячей линии *2994.

Претенденты на репатриацию, которые прибудут после 15.04.2023, но не успеют завершить процедуру смены статуса до 15.06.2023, смогут получить статус нового репатрианта с 15.06.2023 только через Управление регистрации населения и миграции.

Каждому претенденту на репатриацию предлагается вернуться и упорядочить статус должным образом в консульстве «Натива» за рубежом до репатриации, чтобы получить удостоверение нового репатрианта и полагающиеся права и льготы сразу по прибытии в Израиль (текст выделен в оригинале. — Р. Я.).

Претенденты на репатриацию из Украины, и только в экстренных гуманитарных случаях прибывающие из РФ и Беларуси, получат обслуживание в центрах экстренной репатриации в соответствии с правилами, действующими в последний год, в трех центрах, организованных министерством алии и интеграции (по одному на округ), которые будут функционировать после 15.06.2023».

Несмотря на публикации в ряде русскоязычных СМИ, официально Израиль еще не объявлял о закрытии программы экстренной репатриации. Речь идет только о внутриведомственном письме, предназначенном чиновникам. Но фактически решение уже принято.

«Паспортные туристы»

В январе в кнессете прошло заседание парламентской комиссии, посвященное репатриации, где, в частности, обсуждался этот вопрос. Там была озвучена статистика, согласно которой в 2022 году репатриация была пиковой за последние 10 лет.

Она составила 74 370 человек. В предыдущие годы приезжали в среднем порядка 30 тысяч репатриантов в год.

По данным МВД, с прошлого марта из Восточной Европы репатриировались 57 223 человека:

из РФ — 41 813,

из Украины — 13 490,

из Беларуси — 1990.

32% из них (18 149) уже не живут в Израиле. Именно эта цифра попала в заголовки СМИ и на уста чиновников — треть новых репатриантов, получив гражданство и льготы, покинули страну.

Эксперты на том заседании кнессета объяснили: основными причинами отъезда новых жителей из Израиля стали высокие цены на жилье и общая дороговизна жизни, но их уже никто не слушал. Цифра была вырвана из контекста и использована политиками.

КОММЕНТАРИЙГлава комиссии по миграционному праву в палате адвокатов Израиля Алексей Коваленко:

«Уже несколько месяцев чиновники предупреждали, что программа экстренной репатриации вот-вот будет свернута из-за значительного числа прибывающих, которые являются не репатриантами, а, как считают в министерствах, «паспортными туристами». То есть что они приезжают только для оформления израильского гражданства и получения паспорта в ускоренном порядке, чтобы затем вернуться домой. Часть приезжающих действительно злоупотребляют этой возможностью, но их число вовсе не настолько высоко, как полагают чиновники».

По словам Коваленко, чиновники неверно оценивают причины возвращения назад части новых репатриантов. «У кого-то не получилось перевести свои деньги из РФ из-за санкций, другие не смогли снять квартиру и найти работу. Либо люди не смогли найти себя в Израиле и уехали. Всякое бывает», — резюмировал глава комиссии.

По его словам, разговоры о намерении свернуть программу экстренной репатриации идут уже месяцев пять. Затем стало известно, что большинство госструктур, связанных с репатриацией, на этот раз не получили дополнительного бюджета на эти цели. Потому появление письма было предсказуемым, и уже начались первые отказы обращающимся в центры экстренной репатриации — тем, кто въехал в страну после 15 апреля 2023 года.

Сотрудникам семи центров сообщили о скором расформировании. Останутся всего три центра: в Хайфе, Ашдоде и Беэр-Шеве — для репатриирующихся жителей Украины и «экстренных гуманитарных случаев».

Обратная сторона «быстрой» репатриации

В рамках программы экстренной репатриации в 2022 году специально для прибывающих для репатриации россиян, украинцев и белорусов в аэропорту «Бен Гурион» была установлена стойка консульской службы «Натив». Ее сотрудники проводят первичную оценку документов, доказывающих принадлежность прибывших к еврейству. Это упрощенный аналог консульской проверки в стране исхода.

В случае ее успешного прохождения в аэропорту, потенциальные новые репатрианты получают направление в один из десяти центров экстренной репатриации. В паспорте им ставят визу Б/2 («Бет 2»). Это туристическая виза, которая сигнализирует чиновникам, что речь идет именно о желающих репатриироваться. Обычным туристам дают визу Б1. Репатриантам — А/1 («Алеф 1»).

По правилам, виза «Бет 2» не дает право на работу в Израиле. И это ключевой момент. Из-за возросшей нагрузки на государственные структуры в связи с наплывом новых репатриантов, очередь становится все длиннее — ждать приходится месяцами, а заказать ее все сложнее.

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