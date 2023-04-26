 

Мнение: Судьба морского пехотинца

26.04.2023, 22:50, Разное
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Артем Уразаев родился в городе Троицке Челябинской области, но вырос и учился в школе в селе Калюткино Белоярского района Свердлоской области.

В ноябре 2019-года Артема призвали на срочную службы. Но через год службы он не вернулся на гражданку, подписал контракт и продолжил службу в бригаде морской пехоты во Владивостоке.

В феврале 2022 года в составе 155-ой гвардейской бригады морской пехоты Артем Уразаев был переброшен в зону СВО. 21 марта 2022 года Артем погиб. Ему было всего 20 лет.

Мама Артема Галина Малкова рассказала, что в последний раз созванивалась с сыном 11 марта 2022 года.

— Он говорил, что стоит на границе с Белоруссией, что всё хорошо. Командир в группе в мессенджере сообщал родственникам, что ребята стоят в резерве. 28 марта я увидела в новостях, что президент награждает бригаду, где служит Артем. Если бы стояли в резерве, Путин не награждал бы. Я поняла, что они участвуют в спецоперации, тем более, больше двух недель не было вестей от Артема. 5 апреля пришла телеграмма из Владивостока, где сообщили, что сын геройски погиб, награжден орденом Мужества посмертно. Он грудью прикрыл командира и солдат.

Из телеграммы командира части: «Ваш сын геройски сражался и выполнял свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине. В ходе боев в Киевской области младший сержант Артем Уразаев, проявив мужество и отвагу, пал смертью храбрых».
отсюда

Но на этом история жизни и смерти Артема Уразаева не закончилась.

Из рассказа мамы Артема Уразаева:

«Артем погиб 21 марта, его сразу представили к награде. Но тело привезли не сразу: из Ростова сообщили, что орденоносцев хоронят с наградой, поэтому надо ждать, когда привезут орден. В итоге орден так и не привезли, и Артема мы похоронили 12 апреля. Орден привезли и передали мне только в мае, но без документов. Документы прислали лишь в сентябре».
отсюда

Матери Артема рассказали, что по закону родственникам посмертно награжденного Орденом Мужества положена денежная выплата в размере пяти окладов погибшего. В военкомате Галине Малковой сказали, что в ее случае это около 1 млн рублей. Но деньги женщина не получила. В январе этого года в штабе Тихоокеанского флота ей сказали, что «в бюджете сейчас нет денег на орденские выплаты».

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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