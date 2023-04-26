Мнение: КАК Я РАБОТАЛ НА ПУТИНА-5

Продолжение. Начало см. здесь. Предыдущая глава – здесь.

(напоминаю, что речь в нашем ЖЖ-сериале идет о президентских выборах в разрезе маленького городка в 2011-2012 гг.)

Глава 4. Дилемма уставшего мужа

Другими словами, большую часть избирателей – целевую аудиторию будущих агитусилий – являл собой «отвязавшийся» народ. «Я от бабушки ушел, а к дедушке еще не пришел». Народ очевидно неудовлетворенный, недовольный текущим состоянием дел в стране и своим собственным положением. Но при этом очень плохо понимающий, а что же, собственно, нужно, «куда ж нам плыть?»

По идее, «качнуть» такой народ можно было бы в любую сторону. Для оппозиции такое состояние целевой аудитории – самое благодатное время! Для ИДЕЙНОЙ оппозиции… И это было, естественно, еще одним дополнительным риском для нас.

Правда, опрос показал, что, возможно, еще далеко не все потеряно. Дело в том, что я практически наудачу вставил в анкету один вопросец совсем общего характера, даже не надеясь получить что-то интересное… И вот результаты по нему меня, честно говоря, шокировали.

Вопрос был такой: «Что бы вы предпочли (выбрать один из вариантов ответа): бурное развитие, пусть и чреватое нестабильностью – или медленные, постепенные, осторожные улучшения жизни?»

Я был практически уверен, что ответы разделятся примерно поровну, ну, может быть, с некоторым перевесом в пользу «бурного развития». Это ведь очень активно «продвигаемая» в нашем обществе ценность – развитие! Практически безусловная даже ценность. Кто выберет «медленное», да еще «осторожное» улучшение? Наверно, только старший возраст, и то не весь (есть же и энергичные старички и старушки!)

Словом, вопрос я сам считал «скучным», потому что предсказуемым. Каково же было мое удивление, когда я подсчитал и увидел, что «за» бурное развитие выступило только… 22% опрошенных! И 75% – три четверти! – жителей города твердо высказались за «постепенное осторожное улучшение».

В сочетании с выявленным у тех же жителей явным недовольством существующим положением и властью получился потрясающий, очень красноречивый индикатор. По сути, мы увидели, что между «развитием» и «стабильностью» подавляющее большинство уверенно выбрало «стабильность».

Жители боятся риска! Развитие? Нет-нет, лучше потихоньку, а то не дай бог сорвемся в нестабильность…

Мне все это было удивительно, потому что я-то помню совсем иные общественные настроения: 87-91 гг. прошлого века, разгар Перестройки и митинговой активности советских масс. Кстати, в декабре-январе стало очень модным среди блогеров и публицистов сравнивать существующую ситуацию – Болотная, Сахарова – с тем временем. Мол – вот, опять поднялся народ, ура…

Мой опрос показал, что, по крайней мере для конкретного маленького городка сравнение некорректно. Настроения людей в горбачевскую Перестройку характеризовались как раз тем, что уж чего-чего, а «нестабильности» никто не боялся. Люди в те былинные времена в массе своей были уверены в том, что главное – «разбить оковы», а уж там бурное развитие быстро позволит всем в буквальном смысле «догнать и перегнать Америку» по уровню жизни. Мы были уверены в себе, и совершенно напрасно Горбачев и Рыжков-старший сулили нам «медленные улучшения»: нет, мы хотели всего и сразу! И были уверены в своих способностях справиться с любой нестабильностью.

А вот на рубеже 2012 года – нифига. Недовольство у жителей моего городка есть, и в избытке, а вот уверенности в себе, в своей способности «удержаться в седле» – явно поубавилось. Классическая ситуация «и хочется, и колется». Жителям очень хочется перемен к лучшему, но при этом их явно мучает страх потерять то, что уже имеется.

Я бы сравнил самоощущение такого избирателя с противоречивыми чувствами, раздирающими утомленного бытом мужа, лелеющего мечту «всё бросить» и сбежать из опостылевшего дома, от надоевшей жены к знойной красотке, случайно увиденной в гостях у друга. Да почему нет, в конце концов, живем-то один раз, а? Мужик я или не мужик?!

Что же означает такая внутренняя раздвоенность целевой аудитории для политтехнолога? Простую вещь: что избиратель, с одной стороны, жаждет какого-то отчаянного протестного действия – а с другой, в глубине души очень хочет, чтобы кто-то как-то дал ему основание НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ и сохранить при этом самоуважение.

Задача, скажем прямо, очень сложная. Но уже более-менее становится понятно, что и как делать.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.