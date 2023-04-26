Рупор тоталитарной пропаганды: Объединельцы
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Дело Координационного Совета Оппозиции живет и побеждает.
PS. Навальный заявил, что на него завели дело по статье терроризм и ему грозит пожизненное заключение. С учетом деятельности ряда членов шайки Навального, имеющих все признаки действий террористической организации, продление срока Навальному выглядит вполне вероятным.
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Источник: Colonel Cassad
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