Рупор тоталитарной пропаганды: Объединельцы

Дело Координационного Совета Оппозиции живет и побеждает.

PS. Навальный заявил, что на него завели дело по статье терроризм и ему грозит пожизненное заключение. С учетом деятельности ряда членов шайки Навального, имеющих все признаки действий террористической организации, продление срока Навальному выглядит вполне вероятным.

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