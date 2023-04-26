 

Рупор тоталитарной пропаганды: Объединельцы

26.04.2023, 21:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дело Координационного Совета Оппозиции живет и побеждает.

PS. Навальный заявил, что на него завели дело по статье терроризм и ему грозит пожизненное заключение. С учетом деятельности ряда членов шайки Навального, имеющих все признаки действий террористической организации, продление срока Навальному выглядит вполне вероятным.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07.21 / Скандалы: Сколько получат дети за прививку от COVID-19?

11.08.22 / Страны ОПЕК не выполнили свой июльский план по восстановлению добычи нефти

28.10.21 / Работающих студентов будут лишать стипендии

21.09.22 / Мнение “ястреба”: Иностранных наемников обменяли через Саудовскую Аравию

13.01.22 / Скандалы: Мистер Кемел

19.01.23 / Владислав Тирон, Мила Ершова и Сергей Горошко — что мы знаем о подающих надежды российских актерах

23.09.22 / Асимметричная челка, кудрявый боб и элегантная пикси: 10 омолаживающих причесок, которые кардинально преобразят внешность

17.12.22 / Мнение: Заветы Бжезинского

07.03.23 / Гражданин Пушкин должен предоставить справку

19.08.21 / Скандалы: Удар под отдых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика