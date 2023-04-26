Об этом — ни слова

Из заголовков региональных СМИ исчезли упоминания «погибших» и «награжденных посмертно».

С самого начала апреля 2023 года региональные госСМИ Воронежской области практически незаметно для читателей перешли на новую форму освещения СВО. В частности, когда речь идет о торжественном вручении родителям орденов и медалей их погибших сыновей.

Если раньше заголовки таких заметок выходили как под копирку: «Орденом Мужества посмертно наградили мобилизованного жителя Лискинского района Воронежской области», то в последние 3‒4 недели они выглядят примерно так: «Добровольца — участника СВО из Лискинского района Воронежской области наградили орденом Мужества». И только

ближе к концу заметки мелькает слово «посмертно» и выясняется, что награду получили родители погибшего бойца в присутствии районного бомонда — главы района (или сельского поселения), военкома и пары депутатов местного совета…

Такой формат заметок на тему СВО появился в региональных госСМИ примерно с начала апреля 2023 года, и, как сказал нам информированный источник, пожелание «не нагнетать» было спущено в региональные СМИ сверху. Всего за это время вышло порядка десятка подобных заметок, которые надо прочитать от начала до конца, чтобы понять, что речь идет о награждении погибшего участника СВО.

Алексей Ключев

—