Об этом — ни слова

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26.04.2023, 21:40, Разное
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Из заголовков региональных СМИ исчезли упоминания «погибших» и «награжденных посмертно».

С самого начала апреля 2023 года региональные госСМИ Воронежской области практически незаметно для читателей перешли на новую форму освещения СВО. В частности, когда речь идет о торжественном вручении родителям орденов и медалей их погибших сыновей.

Если раньше заголовки таких заметок выходили как под копирку: «Орденом Мужества посмертно наградили мобилизованного жителя Лискинского района Воронежской области», то в последние 3‒4 недели они выглядят примерно так: «Добровольца — участника СВО из Лискинского района Воронежской области наградили орденом Мужества». И только

ближе к концу заметки мелькает слово «посмертно» и выясняется, что награду получили родители погибшего бойца в присутствии районного бомонда — главы района (или сельского поселения), военкома и пары депутатов местного совета…

Такой формат заметок на тему СВО появился в региональных госСМИ примерно с начала апреля 2023 года, и, как сказал нам информированный источник, пожелание «не нагнетать» было спущено в региональные СМИ сверху. Всего за это время вышло порядка десятка подобных заметок, которые надо прочитать от начала до конца, чтобы понять, что речь идет о награждении погибшего участника СВО.

Алексей Ключев

Источник: Новая газета


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