Не зацикливаемся на размере и делаем упор на вневременной дизайн: советы, которые помогут подобрать одежду независимо от фигуры

Помимо основной своей функции – защиты человека от непогоды, одежда подчеркивает его индивидуальность, позволяет чувствовать себя увереннее и комфортнее, но для этого необходимо научиться правильно выбирать вещи.

Не стоит тратить деньги на вещи, которые вы не наденете никогда. Не увлекайтесь трендами, прислушайтесь к советам стилистов, которые помогут выбирать одежду правильно. Забудьте о размере, указанном на этикетке, обращайте внимание на качественные ткани, выбирайте дизайн, неподвластный времени. Это позволит вам принять свое тело со всеми достоинствами и недостатками, и вы научитесь его любить.

Комфортная одежда поможет хорошо выглядеть

Комфорт одежды напрямую связан с ее посадкой на фигуре. Не секрет, что далеко не каждая вещь женского гардероба одинаково удобна в носке, как, к примеру, наряды для отдыха. Решающее значение при выборе имеет качественная ткань и правильный крой.

Важно найти вещи, в которых вы будете чувствовать себя максимально комфортно, которые не надо будет постоянно в течение дня поправлять, например, подтягивать брюки или одергивать топ, который поднимается. Одежда прежде всего должна быть удобной в носке. Мода не должна ассоциироваться с дискомфортом. Поэтому стилисты рекомендуют отказаться от неудобных вещей. Когда себя чувствуете хорошо, то и выглядите привлекательно.

Не стоит зацикливаться на размере

Когда соберетесь обновить свой гардероб, ориентируйтесь на свой фактический размер, а не указанный на этикетке. Дело в том, что размеры одежды от разных производителей могут отличаться в зависимости от кроя и бренда. Иными словами, вы можете иметь один размер в одном изделии и совершенно иной в другом.

Не переживайте по поводу того, что вам следует приобрести более объемную вещь для удобной посадки. Руководствуйтесь ею, а не цифрами на бирке. Слишком тесная одежда нередко выглядит просто нелепо, когда женщине приходится в нее втискиваться. Она подчеркивает участки тела, которые вы хотели бы скрыть. В ней вы, скорее всего, будете чувствовать себя неловко.

Не стремитесь покупать одежду по фигуре

Это тенденция 2000-х. Тогда в моде была приталенная одежда, причем как женская, так и мужская. Для этого надо было определить тип фигуры – песочные часы, прямоугольник, яблоко, груша, перевернутый треугольник. Но как быть, если вещи, которые должны на вас хорошо смотреться, вам не подходят или не нравятся?

Проблема с покупки вещей по фигуре заключается в том, что ваш выбор ограничен, поскольку иногда необходимо избегать определенного кроя или деталей. Но почему люди до сих пор предпочитают одеваться по фигуре, ведь это усложняет задачу? Довольно часто такой выбор приносит разочарование из-за неудобства в носке.

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Выбирайте вещи, подчеркивающие вашу индивидуальность

Модные тенденции бывают очень привлекательными: они привносят что-то свежее в образ, позволяют экспериментировать со стилями, узорами, комбинациями, которые кажутся вам смелыми. Однако тренд не должен быть основной определяющей при покупке одежды. Гораздо важнее выбирать вещи, которые отражают вашу индивидуальность. В ней вы будете чувствовать себя увереннее и привлекательнее, сможете подчеркнуть свои достоинства и при необходимости скрыть недостатки.

Этого можно добиться с помощью базового гардероба, вещи из которого на вас отлично смотрятся. Это совсем не означает, что вы не можете пробовать новые тренды или экспериментировать с различными цветовыми решениями. Важно, чтобы в купленных нарядах вы чувствовали бы себя комфортно.

Капсульный гардероб, о секретах которого должна знать каждая женщина

Стилисты рекомендуют обзаводиться небольшим количеством качественных вещей, которые прекрасно на вас сидят. Какой смысл забивать шкаф нарядами, которые вы покупаете импульсивно. Так часто случается при покупках в онлайн-формате. Вы получаете свой заказ и понимаете, что эту вещь никогда не наденете, и она отправляется в шкаф на вечное хранение.

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Создание капсульного гардероба может оказаться непростой задачей. Вместо того, чтобы покупать все трендовые вещи или скупать все наряды, которые кажутся вам красивыми, но которым уготована печальная участь лежать мертвым грузом в шкафу, поскольку они вам не подходят, обращайте в первую очередь внимание на изделия, которые вы будете с удовольствием надевать не один раз.

Отдавайте предпочтение качественным вещам, хорошим тканям. Ваши затраты быстро компенсируются – вы сможете носить их гораздо дольше, чем дешевые версии, и при этом получать удовольствие.

Между нейтральными и яркими тонами найдите баланс

Многие женщины отдают предпочтение нейтральным тонам – их легко сочетать, включать в различные комбинации, использовать в повседневных и вечерних нарядах. Другие же дамы в одежде приглушенных оттенков чувствуют себя гораздо увереннее, поскольку они не привлекают повышенного внимания к неидеальной фигуре ее обладательницы.

И все-таки хотя бы изредка стоит менять свой гардероб, разнообразя его более насыщенными оттенками. Всего несколько ярких вещей помогут освежить создаваемые образы.

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Распрямите плечи, девушки

Вы не обращали внимания, что на дамах с красивой осанкой великолепно смотрится даже самая простенькая одежда, а сутулость, опущенные плечи сведут на нет красоту даже брендовых вещей? Не забывайте, что правильная осанка – это не только красиво, но и полезно: она снижает мышечные боли. Более того, женщина, которая уверенно и красиво ходит, сидит, всегда привлекает к себе внимание противоположного пола.

О многослойности

Это стилевое решение нечто большее, чем практичность в прохладную погоду. Это отличный способ разнообразить наряд. Добиться идеального сочетания разных вещей сложнее, чем можно предположить. Для успешного создания многослойных комплектов выбирайте одежду в схожих близких оттенках. Начните свой эксперимент с вещей из тонких тканей. При желании можно увеличить их объем.

Такие наряды подчеркивают достоинства фигуры, а не маскируют его. Вы хотите носить комфортную одежду, которая в течение дня может видоизменяться? Значит, многослойность для вас. Если вам придется снять одну из вещей, ваш образ все равно останется стильным и завершенным. Это великолепный способ создания универсального гардероба без приобретения большого количества одежды. Комбинируйте несколько нарядов в разном сочетании, и никто не сможет сказать, что вы каждый день носите одни и те же вещи.

Простота станет хорошим началом в создании комфортного гардероба

Для ярких цветов и выразительных принтов необходимо выбрать подходящее время и место, но зачастую, чтобы выглядеть стильно и привлекательно, разумнее сосредоточиться на основах. Выбирая одежду с минималистичным дизайном и кроем, уделите особое внимание ее цвету. Стилисты рекомендуют брать за основу нейтральную палитру (черный и белый, серый и темно-синий, коричневый) и «разбавлять» их красивыми, более яркими оттенками – красными, золотистыми, изумрудными.

Выбирайте вещи, которые можно носить в разных сочетаниях, создавать с ними различные интересные комбинации. И тогда вы сможете носить их с удовольствием продолжительное время. Такой подход позволит вам экономить время и деньги при выборе одежды. Отпадет необходимость регулярно посещать магазины, в поисках очередного топа или юбки. Кроме того, учитывайте, насколько вещи комфортны и как они сидят на фигуре, отвечают ли всем вашим требованиям.