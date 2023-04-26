Рупор тоталитарной пропаганды: “Азбука СВО”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
"Азбука СВО"
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
"Азбука СВО"
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
19.08.20 / Мнение: Останется ли Минск местом проведения переговоров по Донбассу
07.08.22 / Guardian – в британском правительстве на фоне засухи призвали перекрыть садовые шланги
03.11.22 / Мнение: Пресловутое качество жизни
30.03.22 / Мэрайя Кэри поделилась редким фото подросших близнецов, на котором их не узнать
06.02.22 / Мнение: Тайшетский алюминиевый завод, дефицит алюминия и захват рынка удобрений
25.03.22 / Мины на пляже
04.09.22 / Икона Божьей матери “Грузинская”: церковный праздник 4 сентября по православному календарю
24.10.21 / В Москве наградили школьника, который сообщил о покупке родителями поддельного сертификата о вакцинации
25.05.21 / Клубника, чеснок и кефир: какие еще продукты снимают усталость и придают энергии
28.02.23 / “Роман окончен”: Папаша Виторган выставил на улицу Нинидзе с ребенком на руках
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090