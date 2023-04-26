«Женщина-праздник» на пороге Русского музея

Замминистра культуры Алла Манилова может стать директором уникальной культурной площадки.



Алла Манилова. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Интрига с назначением нового директора Государственного Русского музея близка к развязке. Ожидается, что вскоре коллективу представят Аллу Манилову. Это должно было случиться еще 19 апреля, однако помешали коррупционные скандалы в Министерстве культуры.

Разговоры о том, что госпожа Манилова переберется из Министерства культуры в Русский музей, не стихают уже год — с тех пор, как ей исполнилось 65 (предельный для госслужбы возраст). Версия о том, что эта деятельная дама просто уйдет на покой, не рассматривалась.

Директорское кресло в Русском музее освободилось 10 февраля — с Владимиром Гусевым, занимавшим его 35 лет, контракт не был продлен, он стал президентом ГРМ.

Впрочем, Алле Юрьевне, как говорят в ее окружении, больше хотелось в Петергоф — с его дворцами и обширными парками, пригодными для давно полюбившихся ей еще по работе в мэрии фестивалей и праздников.СПРАВКА

В 2003 году Алла Манилова, работавшая тогда главным редактором газеты «Невское время», вошла в предвыборный штаб Валентины Матвиенко, где отвечала за агитацию. После избрания губернатором Матвиенко привела Манилову в Смольный, назначив главой комитета по печати. В 2008-м она стала вице-губернатором, курирующим сферы культуры, образования и СМИ. Тогда же вдохновила губернатора создать «Международный центр фестивалей и праздников». Его гендиректором стала подруга Аллы Маниловой — Марина Фокина (c 2003 по 2008 г. руководила телекомпанией «Петербург — Пятый канал», где Алла Манилова возглавляла совет директоров). Похожая структура, целиком принадлежавшая городу, существовала и раньше, но ее расформировали как неэффективную.

В МЦФП город оставил при себе только 51% акций, а 49% достались ЗАО «Городской центр праздников и фестивалей», которым также руководила Фокина. В этой структуре ей, согласно ЕГРЮЛ, принадлежало 2% акций, а 98% — кипрской офшорной компании N.W.ENTERNAINMENT GROUP LIMITED.

МЦФП стал основным победителем городских конкурсов на проведение торжеств и масштабных увеселений. Причем даже в кризисную пору, когда урезались расходы почти на все — от ремонта дорог до школ и больниц, статьи на «событийный туризм» росли. И если в 2008 году МЦФП получил заказов на 53,4 млн рублей, то в 2010-м — на 340,9 млн, когда на капитальный ремонт изношенных вдрызг теплосетей — 280 млн.

К «праздничным» сметам МЦФП у экспертов возникало много вопросов. В частности, к коврику на авансцену за полмиллиона (при организации торжеств к 65-летию снятия блокады Ленинграда).

С весны прошлого года директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая фактически отошла от дел из-за серьезной болезни, обязанности врио директора возложили на ее зама, Романа Коврикова. Срок контракта Кальницкой истек в сентябре, продлевать его не стали.

Однако планы на Петергоф столкнулись со своего рода обстоятельствами непреодолимой силы: жемчужина петербургских пригородов приглянулась протеже более близких первому лицу людей.

Недавно, напомним, в московский Политехнический музей пришел новый директор, до этого трудившийся помощником президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

В общем, нынче не только сестра может сказать «я отведу тебя в музей», но и некоторые из братьев.

В ожидании статс-дамы

В итоге Алла Юрьевна согласилась на Русский музей. За годы директорства Владимира Гусева ГРМ изрядно прирос площадями: к музею отошли Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский замок, Михайловский сад и Летний, с Летним дворцом Петра I, Кофейным и Чайным домиками, а также помещения площадью 700 кв. м в доме 19 на Невском проспекте. Все вместе, с садами и парками, выходит под 30 га.

Практика коммерциализации музейной недвижимости давно налажена — дворцовые залы сдаются под банкеты и свадьбы, отходят в субаренду магазинчикам и ресторанам. Позвонив наугад в одну из компаний, предлагающих дворцовые залы под свадьбы и корпоративы, мы с лету получили предложение арендовать Георгиевский зал Михайловского замка — от 500 тыс. за мероприятие.

В общем, есть где развернуться.

Нельзя, правда, сказать, что в самом Русском музее очень ждут Манилову. Скорее — опасаются. Сотрудники музея на условиях анонимности говорят о кандидатуре Маниловой как «худшей из возможного». Потому, что она не искусствовед, не музейщик, зато умеет проводить праздники и делать деньги.

— Может, такое умение не так уж и плохо для музея?

— Но не любой же ценой! — говорят наши собеседники.

— Кто ж не помнит этот шквал ширпотребных увеселений, накрывших при ней Петербург. Сколько писали тогда… когда еще было кому и где писать… Помните, какое прозвище за ней закрепилось после публикаций — «Женщина-праздник».

Своих не бросаем

Когда губернатором стал Георгий Полтавченко, Алла Манилова переместилась в Москву, замминистра культуры. Следом потянулись прочь из Северной столицы и ее знакомые. После заявлений нового руководства города о том, что в приоритете должна быть социалка, а на развлечения нужно привлекать внебюджетные средства, МЦФП разорвал отношения со Смольным. «Мы имеем большое количество предложений вне Петербурга и с оптимизмом смотрим в будущее», — пояснила тогда в комментарии «Новой» Марина Фокина.

Оптимизму было откуда взяться. К приходу Аллы Маниловой и непосредственно под ее ведение Минкульту отошла туристическая отрасль (до того подведомственная Минспорта). На 2011 год туризм — это 6,5% ВВП (при номинальном ВВП в 54,5 трлн рублей).

К новым реалиям подготовились и в МЦФП: сменили юридическую форму на АНО и перераспределили акции — контрольный пакет оставался у города, а вот 49% отошли ООО «Управление проектами». Его учредителями стали товарищи по МЦФП:

замгендиректора центра Борис Грумбков,

второй зам, он же худрук и главный режиссер Василий Сазонов

сама Марина Фокина, но уже с возросшей долей (79,6%). В дальнейшем она из состава учредителей выйдет — вместо нее и с таким же пакетом акций третьим учредителем значится теперь в АНО МЦФП Дмитрий Бочкарев (в МЦФП был замом гендиректора по безопасности).

Эти же люди станут совладельцами и руководителями еще нескольких структур, которым будет очень везти на объявляемых Минкультом конкурсах. За период с ноября 2012 и до августа 2014 года АНО МЦФП заключит с ним контрактов почти на 180 млн.

Новые структуры, образованные выходцами из материнского МЦФП, дробились, размножались, переименовывались, на конкурсах выступали друг у друга на подтанцовке.

Дмитрий Бочкарев возглавил выросшую из компании «Управление проектами» ООО «Эвент Групп», на маму его сына было зарегистрировано ООО «Культурный альянс» (2013‒2017), получивший от Минкульта заказов на 110 млн. Сложнее отследить связь с «птенцами фокинского гнезда» по еще двум компаниям, которым тоже фартило на конкурсах Минкульта:

«Студия АРТ» Людмилы Мишагиной (контракты на 134 млн)

«Про Декор» Дмитрия Буракова (свыше 700 млн).

Эти компании нередко будто бы конкурируют друг с другом со своими заявками на конкурсах. Но их номинальные владельцы в реальной жизни любят друг друга, как и положено маме с сыном (посты и фото в соцсети тому в подтверждение).

У обоих ИНН зарегистрированы в Ханты-Мансийском округе, но карьеру сделали в Петербурге.

Дмитрий — бывший солист Дома танца «Каннон Данс», который театральные критики называют «монополистом современного танца» в Петербурге. Только им удавалось постоянно получать финансовую (и не только) поддержку комитета по культуре, как повелось со времен вице-губернаторства Аллы Маниловой, а с прошлого года «Каннон Данс» вошел в структуру «Петербург-концерта». Как и Марина Фокина, основатели «Каннон Данса», супруги Каспаровы — выпускники института физкультуры им. Лесгафта. А еще их роднит богатая фестивальная деятельность: инициированный Каспаровыми фестиваль «Open look» (ежегодный, с 1999 года), появившийся позднее фестиваль танцевального кино «Кинотанец» и другие.

АНО НИИ «Парсек» (2011‒2017) сумел заключить с Минкультом контрактов на 117,3 млн. Самый жирный, на 22 млн — на проведение культурно-туристского форума «Россия — Центральная Европа». Победителем, правда, была признана другая компания, но с ней сразу контракт расторгли — потому-де, что Минкульт не получил вовремя перевод на обеспечение заявки (за 12 дней, прошедших с момента отправки платежного поручения).

У «Парсека» и «Управления проектами» был один ликвидатор — Екатерина Левина. До того руководителем «Парсека» значилась Людмила Вижунова, супруг которой, Павел Вижунов, обозначал себя в соцсетях как сотрудник МЦФП.

Пища духовная

С 2015 года Минкульт запустил программу Дней российской культуры в зарубежных странах «с включением мероприятий духовного характера».

Духовность успели распространить на сорок с лишком стран (большей частью признанных теперь нам не дружественными). Особенно досталось Франции — ее доля нашего духовного потянула, согласно контракту, на 33,5 млн руб. Из заявленных в конкурсной документации целей — «создание благоприятного климата для развития, утверждения общих культурных, духовных и нравственно-этических ценностей народов РФ и Франции». Судя по подписанному акту приемки, она была достигнута.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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