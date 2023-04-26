 

Юрочкин, эндокринолог: запоры и зуд могут быть признаками незаметного диабета

26.04.2023, 20:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первые признаки диабета у многих людей бывает трудно обнаружить. Диагноз диабета обычно ставится с опозданием, что позволяет высокому уровню сахара в крови нанести серьезный вред организму. Отчасти это связано с тем, что симптомы диабета часто не видны и поэтому не замечаются врачами.

Частая мочевая инфекция может не быть очевидным признаком диабета. Врач говорит, что сахар является магнитом для бактерий и дрожжей. Когда его уровень высок, он может вызывать инфекции. Диабет также можно обнаружить по частому зуду на всем теле. По словам доктора Юрочкина, высокий уровень глюкозы в крови может повредить нервные волокна в периферических областях тела – ступнях и кистях рук. Это повреждение и вызывает назойливый зуд, а также уменьшает кровоток в конечностях.

Диабет также может вызвать проблемы со зрением: плохую фокусировку, размытость или нечеткость зрения. Это вызвано изменением количества жидкости в глазах, которое происходит из-за попытки организма избавиться от избытка сахара (через мочу).Запор – неожиданный признак диабетика. Эндокринолог говорит, что высокий уровень глюкозы может повредить нервы кишечника и замедлить моторику кишечника.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03.22 / “Не надо было покупать первак у той бабки” – Абрамович рассказал, как отравился белорусским самогоном

26.12.21 / Наталья Водянова побаловала себя чаепитием в русских традициях

08.11.22 / Мнение: Правительство или государство?

29.06.22 / Да похороните уже его! – Личное мнение

12.09.22 / Das Erste – Запорожская АЭС полностью отключена от сети

20.03.22 / Мнение: Потери

18.09.20 / Дилера УАЗ в Германии заподозрили в покушении на убийство покупателей

26.06.22 / Мнение: О битве гигантов… Почему Россия — обречена?

28.07.20 / Ученые создали искусственную поджелудочную железу для лечения диабета

24.01.21 / Общество: Как герой России возродил убитую птицефабрику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика