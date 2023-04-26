Юрочкин, эндокринолог: запоры и зуд могут быть признаками незаметного диабета

Первые признаки диабета у многих людей бывает трудно обнаружить. Диагноз диабета обычно ставится с опозданием, что позволяет высокому уровню сахара в крови нанести серьезный вред организму. Отчасти это связано с тем, что симптомы диабета часто не видны и поэтому не замечаются врачами.

Частая мочевая инфекция может не быть очевидным признаком диабета. Врач говорит, что сахар является магнитом для бактерий и дрожжей. Когда его уровень высок, он может вызывать инфекции. Диабет также можно обнаружить по частому зуду на всем теле. По словам доктора Юрочкина, высокий уровень глюкозы в крови может повредить нервные волокна в периферических областях тела – ступнях и кистях рук. Это повреждение и вызывает назойливый зуд, а также уменьшает кровоток в конечностях.

Диабет также может вызвать проблемы со зрением: плохую фокусировку, размытость или нечеткость зрения. Это вызвано изменением количества жидкости в глазах, которое происходит из-за попытки организма избавиться от избытка сахара (через мочу).Запор – неожиданный признак диабетика. Эндокринолог говорит, что высокий уровень глюкозы может повредить нервы кишечника и замедлить моторику кишечника.