 

Доктор Быстрицкая утверждает, что гонорею и хламидиоз невозможно передать через поцелуй

26.04.2023, 20:18, Разное
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Елена Быстрицкая, кандидат медицинских наук, прокомментировала данные, опубликованные Daily Mail в Великобритании, которые показали, что хламидиозом, гонореей и другими инфекциями можно заразиться ежедневно.

В статье британского издания говорится об исследовании профессора Эрика Чоуза, который пришел к выводу, что эти инфекции могут распространяться при поцелуях. Елена Быстрицкая – врач-дерматовенеролог, считает, что такая передача инфекции при поцелуе практически невозможна. Патогенные хламидии и гонококки не могут выжить во внешней среде. Они очень быстро погибают. Трудно целовать человека, у которого есть такие явные внешние признаки. Даже в этой ситуации гонококки нейтрализуются иммунной системой и быстро погибают.

Врач подчеркнул, что хламидиоз, гонорея и другие заболевания, передающиеся половым путем, распространяются при незащищенном половом акте. Если был секс с партнером без использования противозачаточных средств, то человек должен пройти обследование, чтобы убедиться, что он не заражен опасными инфекциями.


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