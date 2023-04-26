Доктор Быстрицкая утверждает, что гонорею и хламидиоз невозможно передать через поцелуй

Елена Быстрицкая, кандидат медицинских наук, прокомментировала данные, опубликованные Daily Mail в Великобритании, которые показали, что хламидиозом, гонореей и другими инфекциями можно заразиться ежедневно.

В статье британского издания говорится об исследовании профессора Эрика Чоуза, который пришел к выводу, что эти инфекции могут распространяться при поцелуях. Елена Быстрицкая – врач-дерматовенеролог, считает, что такая передача инфекции при поцелуе практически невозможна. Патогенные хламидии и гонококки не могут выжить во внешней среде. Они очень быстро погибают. Трудно целовать человека, у которого есть такие явные внешние признаки. Даже в этой ситуации гонококки нейтрализуются иммунной системой и быстро погибают.

Врач подчеркнул, что хламидиоз, гонорея и другие заболевания, передающиеся половым путем, распространяются при незащищенном половом акте. Если был секс с партнером без использования противозачаточных средств, то человек должен пройти обследование, чтобы убедиться, что он не заражен опасными инфекциями.