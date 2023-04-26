 

Годовой уровень инфляции в России замедлился до 2,46 %

26.04.2023, 20:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Росстат сообщает, что инфляция в РФ в период с 18 по 24 апреля составила 0,10 %, после 0,04 % в период с 11 по 17 апреля. Годовая инфляция в РФ замедлилась до 2,46% в конце прошлой недели. С начала этого года цены выросли на 1,99%.

По оценкам Министерства экономики, годовая инфляция составила 2,5% по сравнению с 2,82% на прошлой неделе. По оценкам Росстата, к 24 апреля цены выросли на 1,99% с начала года. Они также оценивают рост на 0,31% за апрель месяц. Министерство экономики сообщает, что цены на продовольственные товары выросли на 0,24%, а на непродовольственные товары – на 0,02%. Цены на фрукты и овощи выросли на 0,9% по сравнению с 0,7% на предыдущей неделе. Морковь подорожала на 2,6%, лук – на 12,6%. Капуста подорожала на 10,7%. Огурцы, помидоры и картофель подешевели.

Цены на свинину выросли на 1,2%. Подорожали пшеничная мука, куры и сахар. Баранина, вареная колбаса и мороженая рыба также подорожали на 0,5%. Яйца стали стоить на 1% меньше, макароны и гречневая крупа – в разы, подсолнечное масло – на 0,7%, банки для вермишели и детского питания – на 0,6%, а консервированные фрукты и ягоды, для детского питания и вермишель – на 0,6%.Цены на смартфоны и телевизоры снизились на 0,5%. Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.

В своем докладе в начале этой недели глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что годовая инфляция в РФ составляет 3%. В 2023-2024 годах ожидается ее рост на 5-7%, по данным Центрального банка.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05.21 / Пелагея Заступница или День баклушников: традиции на 17 мая

30.12.22 / Скандалы: Российские миллиардеры потеряли более $93 млрд с февраля

16.01.22 / Врач Ричард Дауд назвал правила для снижения риска заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон»

14.09.21 / “Я человек не суеверный. Тем более, у нас был разный путь”: Кирилл Туриченко рассказал о проклятии «Иванушек»

18.03.21 / Мечта любого мальчишки: Мария Кожевникова показала, какой праздник устроила сыновьям

20.10.22 / Продавать станет проще: в Госдуме подготовили поправки для ускорения сделок с долевыми квартирами

28.10.22 / Летальных вооружений Киеву не поставляем — президент Южной Кореи ответил Путину

02.12.21 / Гусман назвал преступлением заявления артистов-антипрививочников

17.06.22 / Мнение: Грозит ли голод Британии, Япония осталась без курильской рыбы и новое название Макдоналдса

25.11.21 / Мнение: Казанский откат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика