Годовой уровень инфляции в России замедлился до 2,46 %

Росстат сообщает, что инфляция в РФ в период с 18 по 24 апреля составила 0,10 %, после 0,04 % в период с 11 по 17 апреля. Годовая инфляция в РФ замедлилась до 2,46% в конце прошлой недели. С начала этого года цены выросли на 1,99%.

По оценкам Министерства экономики, годовая инфляция составила 2,5% по сравнению с 2,82% на прошлой неделе. По оценкам Росстата, к 24 апреля цены выросли на 1,99% с начала года. Они также оценивают рост на 0,31% за апрель месяц. Министерство экономики сообщает, что цены на продовольственные товары выросли на 0,24%, а на непродовольственные товары – на 0,02%. Цены на фрукты и овощи выросли на 0,9% по сравнению с 0,7% на предыдущей неделе. Морковь подорожала на 2,6%, лук – на 12,6%. Капуста подорожала на 10,7%. Огурцы, помидоры и картофель подешевели.

Цены на свинину выросли на 1,2%. Подорожали пшеничная мука, куры и сахар. Баранина, вареная колбаса и мороженая рыба также подорожали на 0,5%. Яйца стали стоить на 1% меньше, макароны и гречневая крупа – в разы, подсолнечное масло – на 0,7%, банки для вермишели и детского питания – на 0,6%, а консервированные фрукты и ягоды, для детского питания и вермишель – на 0,6%.Цены на смартфоны и телевизоры снизились на 0,5%. Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.

В своем докладе в начале этой недели глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что годовая инфляция в РФ составляет 3%. В 2023-2024 годах ожидается ее рост на 5-7%, по данным Центрального банка.