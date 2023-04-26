Мнение: Рокфеллеры хоронят доллар

Первый в истории человечества долларовый миллиардер, Джон Рокфеллер, начинал простым бухгалтером. Скопив небольшую сумму, он одолжил у отца под 10% годовых ещё примерно столько же и занялся торговлей фермерскими товарами. Позже Рокфеллер переключился на нефть с керосином, неприлично разбогател и основал знаменитую династию, которая оказывает сейчас огромное влияние на политику США.

Другая влиятельная семья, Ротшильды, начинала в еврейском квартале Франкфурта-на-Майне. Позже Ротшильды переместили большую часть своих операций в Лондон, так как немецкие ландграфства и курфюршества не давали им необходимого простора. В начале XX века британский премьер-министр называл лорда Ротшильда самым могущественным человеком в Британии, а Британия, напомню, была тогда самой сильной державой планеты, чем-то типа современных США.

История Ротшильдов наглядно показывает, что деньги глубинных элит ни в коем случае не привязаны жёстко к определённой территории, они являются интернациональными и космополитичными. Мы можем уверенно предположить, что когда США окончательно придут в упадок, Рокфеллеры не будут цепляться за корни, которых у них нет, а последуют примеру других финансовых кланов — переместятся куда-нибудь ещё. В конце концов, Джон Рокфеллер не был индейцем: его предки переехали в США из Германии.

Теперь, когда мы всё это проговорили, представляю вам Ручира Шарму, главу международного бизнеса фонда Рокфеллеров. Перед тем как господина Шарму наняла семья Рокфеллеров, он 25 лет отработал в Морган Стенли. Также Ручир Шарма известен своими книгами и статьями по экономике, благодаря которым он входит в списки самых влиятельных авторов планеты.

По наводке Кримсональтера, вот свежая статья Ручира Шармы в Файнешнл Таймс, главном финансовом СМИ Америки. В короткой статье Ручир Шарма выносит доллару неумолимый приговор (ссылка):

Сегодня комментаторы в подавляющем большинстве считают, что ослабевающий доллар США не может потерять свой статус доминирующей валюты мира, потому что доллару нет «альтернативы» на видимом горизонте. Возможно, но не говорите об этом множеству стран, которые стремятся найти альтернативу доллару, так как такая самоуверенность только ускорит их поиски.

Лучший пример сейчас — золото, подорожавшее на 20% за полгода. Обычно за рост спроса на золото ответственны крупные и мелкие инвесторы, ищущие хеджирование от инфляции и низких реальных процентных ставок. Но сейчас главные покупатели золота — центральные банки, которые резко сокращают свои долларовые активы и ищут безопасную альтернативу доллару. Центральные банки сегодня покупают больше тонн золота, чем когда-либо с момента начала сбора данных в 1950 году, и в настоящее время обеспечивают рекордные 33% мирового месячного спроса на золото.

Этот покупательский бум помог поднять цену золота до близких к рекордным уровням и на 50% выше, чем предполагают модели, основанные на реальных процентных ставках. Очевидно, что что-то новое толкает цены на золото вверх.

Если присмотреться к покупателям из числа центральных банков, то девять из десяти лидеров находятся в развивающемся мире, включая Россию, Индию и Китай. Не случайно эти три страны ведут переговоры с Бразилией и Южной Африкой о создании новой валюты, чтобы составить конкуренцию доллару. Их непосредственная цель: торговать друг с другом напрямую в своей собственной валюте. «Каждую ночь я задаюсь вопросом, почему все страны должны основывать свою торговлю на долларе», — сказал недавно президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва во время визита в Китай, утверждая, что альтернатива поможет «сбалансировать геополитику мира».

Таким образом, самый старый и традиционный актив, золото, становится инструментом восстания центральных банков против доллара. В прошлом доллар и золото часто считались безопасными убежищами, но теперь золото считается гораздо более безопасным. Во время короткого банковского кризиса в марте золото продолжало расти, в то время как доллар рушился. Разница в движении двух активов никогда не была столь значительной.

И почему развивающиеся страны восстают прямо сейчас, когда мировая торговля основывалась на долларе с конца Второй мировой войны? Потому что Соединенные Штаты и их союзники все больше прибегают к финансовым санкциям в качестве оружия.

Удивительно, но сейчас 30% всех стран сталкиваются с санкциями от США, ЕС, Японии и Великобритании, вместо 10% в начале 1990-х годов. До недавнего времени большинство целей санкций были маленькими. Затем эта группа начала полномасштабное нападение на Россию за её вторжение на Украину, отрезав российские банки от глобальной долларовой платежной системы. Внезапно стало ясно, что любая страна может стать мишенью.

Слишком уверенные в непобедимости доллара, Соединенные Штаты рассматривали санкции как бесплатный способ сражаться с Россией, не рискуя войсками. Но они платят цену, ухудшая репутацию доллара. Среди стран, заключивших сделки о торговле без доллара, теперь числятся бывшие союзники США, такие как Филиппины и Таиланд.

Количество стран, центральные банки которых исследуют способы запуска своей собственной цифровой валюты, утроилось с 2020 года и составляет более 110, что представляет собой 95% мирового валового внутреннего продукта. Многие из них тестируют эти цифровые валюты для использования в двусторонней торговле — ещё один вызов для доллара.

Хотя некоторые сомневаются, что доминирующий доллар имеет значение для американской экономики, сильный спрос на валюту в целом, как правило, снижает затраты на заёмные средства за рубежом, а дёшево брать в долг — привилегия, в которой Америка сегодня остро нуждается. Среди 20 крупнейших развитых экономик она сейчас имеет второй самый высокий бюджетный и текущий счёт дефицитов после Великобритании и вторые по величине внешние обязательства (по чистой международной инвестиционной позиции) после Португалии.

Риск для Америки состоит в том, что её самоуверенность будет расти, подпитываемая историей о «нет альтернативы». Эта версия зависит от глобального доверия к американским институтам и верховенству закона, но милитаризация доллара много сделала, чтобы это доверие подорвать. Она также основана на уверенности в способности США погасить свои долги, но она также снижается, поскольку зависимость США от иностранного финансирования продолжает расти. Последняя линия обороны доллара — Китай, который является единственной экономикой, достаточно крупной и централизованной, чтобы бросить вызов господству валюты США — но ещё более глубоко завязшей в долгах и институционально дисфункциональной.

Когда гигант начинает опираться на слабости своих соперников, пора внимательно посмотреть в зеркало. Столкнувшись с вызовами «варварского реликта» вроде золота и новых конкурентов в виде цифровых валют, гигант должен искать способы укрепления уверенности в своих финансах, не воспринимая свой статус финансовой сверхдержавы как должное.

Повторюсь, статья представителя Рокфеллеров звучит именно как приговор, так как главные ошибки власти США уже сделали, и исправить эти ошибки уже нельзя. Остаётся только констатировать факт — доллар умирает, вопрос только в конкретном сроке и формате кончины. Реплики Ручира Шармы полны горького сарказма, и это тоже можно понять. Следующая сверхдержава, куда очевидно следовало бы переехать дому Рокфеллеров — Китай, однако Рокфеллеры слишком сильно увязли в американской политике, чтобы перемещение в Китай могло стать для них сколько-нибудь комфортным.

Впрочем, Китай не является единственной перспективной экономикой за пределами Западного мира. Ручир Шарма — индиец, он родился в городе Джайпур и получил образование в университете Дели. Как знать, возможно, Рокфеллеры наняли его в феврале 2022 как раз с прицелом на свой будущий переезд в Индию.