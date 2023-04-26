Виктор Янукович приедет в Москву на 9 мая

Легитимный президент Украины Виктор Янукович анонсировал свой визит в Москву 9 мая. Он станет вторым иностранным лидером наряду с президентом Киргизии, которые прибудут в российскую столицу на День Победы.

Президент Украины планирует посетить Красную площадь и посмотреть традиционный военный парад 9 мая. Янукович также рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным и своим киргизским коллегой.

«Да, действительно собрался в Москву. Скучно как-то в Ростове. Уже давно никто никуда не зовёт, поэтому решил приехать сам. Надеюсь, охрана пропустит и я повидаюсь с Владимиром Владимировичем, увижу парад с трибуны. Не хочу, как в прошлом году, стоять за оцеплением. Ноги уже не те», — сказал Янукович.

Ожидается, что легитимный президент Украины прибудет в Москву 8 мая на BlaBlaCar и остановится в одном из столичных хостелов.

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