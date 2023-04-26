 

Рупор тоталитарной пропаганды: Шахматное харакири

26.04.2023, 19:15, Разное
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12-я партия матча на первенство мира по шахматам https://chesspro.ru/chessonline/app2//62874 это ужас-ужас.
Непомнящий ведя 6-5 получил черными позицию близко к выигранной и в итоге своими руками все развалил и уничтожил, китайцу оставалось только подбирать подарки. Харакири какое-то. А ведь выиграй и счет 7-5 за 2 партии до конца – одна ничья и сразу встаешь в один ряд с шахматными титанами прошлого. Причины этого видимо психологические. Слишком сильное напряжение и нервная система под давлением начинает крошиться.

Обзор этого ужаса от гроссмейстера Сергея Шипова

А так, счет 6-6 за 2 тура до конца. При ничьей будет тай-брейк вплоть до "партии смерти".

Источник: Colonel Cassad


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