Мнение: Очередь в БРИКС, американские тугрики и польза диверсификации

1. Ширится число желающих вступить в БРИКС, главную альтернативную Западу организацию стран. Официально перечислены ещё не все новые кандидаты на вступление, однако уже известно их общее число. БРИКС фактически становится главным экономическим блоком планеты — и по населению, и по совокупному размеру экономик он уже объединяет большую часть человечества (ссылка):



Около 19 стран выразили желание присоединиться к группе БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на посла по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпу ЮАР в БРИКС Анила Суклала.

Отмечается, что запросы обсудят на встрече глав МИД стран объединения, запланированной на июнь в южноафриканском Кейптауне.

«13 стран уже формально запросили членство, еще 6 сделали это неформально. Каждый день мы получаем подобные запросы», — сказал Суклал.

2. Автор Дзен-канал «Выключаем эмоции, включаем ум» объясняет суть набирающего темпы процесса дедолларизации (ссылка):



Зачем одной стране накапливать лишние деньги другой, правда ведь?

Если не очень понятно, приведу наглядный пример:

Экспорт России в Монголию в 2020 году – $1 383 233 114

Импорт России из Монголии в 2020 году – $38 349 976

То есть Монголия поставила в Россию товаров на 38+ миллионов долларов, получила от нас, допустим, эквивалентную в рублях сумму, а затем закупила у нас товаров на 1 383+ миллиона долларов.

Монголия расплатилась нашими рублями, но они быстро закончились. И ей осталось заплатить:

1 383 233 114 – 38 349 976 = $1 344 883 138

Чем она могла расплатиться раньше? Либо своими тугриками в эквиваленте по курсу доллара, либо теми же долларами и евро – резервными валютами, заработав эту сумму в торговле с третьими странами.

А зачем нам тугрики? Зачем при таком торговом балансе нам копить их из года в год, если на них, кроме как в Монголии, больше ничего и нигде не купишь?

Но с Монголией у нас всё-таки был порядок. В 2022 году она торговала со 159 странами, а ее внешнеторговый оборот составил $16,1 млрд (1,2 трлн руб.), из которых $9,2 млрд (690 млрд руб.) было экспортировано и $6,8 млрд (510 млрд руб.) импортировано. Причём львиная доля товарооборота приходится на торговлю с Китаем – $10,1 млрд, экспорт – $ 7,64 млрд, импорт – $2,49 млрд.

То есть у неё был профицит общего торгового баланса, она зарабатывала доллары и евро в торговле с другими странами и могла покрывать дефицит в торговле с Россией не в тугриках, а в резервных валютах долларах и евро, получая их, в частности, и от Китая.

Ну а теперь, когда Китай начал активно продвигать свой юань в торговле, Монголия сможет рассчитываться с нами не долларами и евро, а юанями и рублями, которыми Китай также может с ней расплатиться.

И теперь, возвращаясь к тугрикам, я отмечу, что лишние доллары и евро, несмотря на большой торговый оборот России с ЕС и США, а также несмотря на огромный торговый оборот Китая с ЕС и США становятся не нужны ни нам, ни Китаю ни для балансировки торговли с третьими странами, ни для накопления их в валютных резервах, ни для вкладывания этих долларов и евро в долговые бумаги ЕС и США.

Если раньше на них можно было хотя бы что-то купить в ЕС, США и любой другой стране мира, то сейчас всё большее количество стран начинает переходить на торговлю между собой в юанях и национальных валютах, а торговый оборот с ЕС и США и у нас, и у Китая глубоко дефицитен.

Россия в 2022 году:

1. Импорт из США – $1,7 млрд, экспорт – $14,45 млрд, дефицит (лишние доллары) составил – $12,76 млрд.

2. Импорт из ЕС – €55,2 млрд, экспорт – €203,4 млрд, дефицит (лишние евро) составил – €148,2 млрд.

Китай в 2022 году:

1. Импорт из США – $177,6 млрд, экспорт – $581,7 млрд, дефицит (лишние доллары) составил – $404,4 млрд.

2. Импорт из ЕС – $285,3 млрд, экспорт – $561,9 млрд, дефицит (лишние доллары) составил – $276,6 млрд.

Ну и теперь скажите, а зачем России и Китаю накапливать лишние тугрики доллары и евро в резервах, если наши прежние резервы в этих валютах заморожены, да и над китайскими резервами висит дамоклов меч из-за Тайваня?

В результате всего этого Россия и Китая объявили о своём стремлении к дедолларизации и деевроизации мира, то есть об отказе от торговли в токсичных резервных валютах, которые используются Западом в качестве оружия.

А значит, теперь Китай будет оплачивать дисбаланс в торговле с той же Монголией не в долларах и евро, а в юанях, которые Монголия будет платить нам, покрывая торговый дефицит с Россией.

3. В Школе Капитализма я рассказываю про плюсы диверсификации. Цитирую из начала поста (ссылка):

Если предлагают выгодную сделку, жадность требует принять в ней участие. Особенно мучительной может стать мысль «на его месте должен был быть я» — вот когда кто-то из ваших знакомых уже заработал денег каким-то доступным для вас способом, а теперь нагло хвастается своей удачей. Тут к жадности подключается ещё и так называемое FOMO, страх упустить возможность и выглядеть дураком.

При этом если на горизонте появляется возможность заработать, вкладываться хочется по максимуму, «на всю котлету». Во-первых, чем больше вложите, тем больше получите. Во-вторых, обидно будет, если часть ваших денег останется лежать без дела в то время, когда она могла бы принести вам дополнительный доход. Решите задачку. У вас в кармане 10 тысяч рублей. Перед вами стоит волшебный автомат, который удваивает вложенную туда сумму. Сколько денег вы захотите в автомат засунуть? Все 10 тысяч, я угадал?

Особенно много эмоций вызывают крупные сделки…