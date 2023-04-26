 

Солист Uma2rmaH поддержал москвичей, поступающих на военную службу по контракту

26.04.2023, 18:21, Новости дня
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Лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский поддержал будущих контрактников. Он высоко оценил организацию работы пункта.

“Мне кажется, надо этот опыт перенимать другим городам и делать такие центры, потому что у нас много людей с хорошей военной подготовкой, которые хотят работать военными, и им просто нужно дать такую возможность”, – цитирует Кристовского Агентство городских новостей “Москва”.

Исполнитель обратил внимание, что в пункте отбора есть зоны отдыха и столовая. Также он отметил профессионализм сотрудников.

Будущих контрактников ранее поддержали основатели группы “Сурганова и оркестр” Светлана Сурганова и Валерий Тхай. Музыканты отметили удобство подачи документов и прохождения процедур.

Пункт отбора расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Информация о службе по контракту, о поддержке военнослужащих и их семей доступна по телефону горячей линии 117 и на портале mos.ru. В мессенджере “Телеграм” действует чат-бот MskContract_bot.


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