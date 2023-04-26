 

Press TV – порождает напряжённость — в Южной Корее прошли протесты против американской системы ПРО

26.04.2023, 18:12, Новости дня
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В Южной Корее провели акции протеста против развёрнутого на территории страны комплекса заатмосферного перехвата баллистических ракет США, также известного как THAAD. Местные жители опасаются, что сохранение системы в регионе превращает их в главную мишень для КНДР и Китая, передаёт Press TV.

В Южной Корее у офиса президента в Сеуле сторонники движения за мир и местные лидеры провели демонстрацию против американской базы ПРО. Система, известная как комплекс заатмосферного перехвата баллистических ракет, или THAAD, была развёрнута в начале 2017 года.

Официальные представители США заявляют, что она защитит от ракет, выпущенных с территории Северной Кореи. Местные жители настаивают, что система порождает похожую на войну напряжённость, и хотят её устранения.

ЛИ ДОН УК, представитель движения жителей Кимчхона против THAAD: На самом деле трудно бороться с THAAD каждый день во время сельскохозяйственных работ. С другой стороны, вопрос THAAD является актуальной проблемой для городов Кимчхон и Санджу. И она напрямую связана с миром и стабильностью всей страны.

Протестующие против THAAD провели митинг возле базы в уезде Сонджу, расположенном в 250 километрах к югу от Сеула. Правительство заявило, что сделает базу постоянной, а президент Юн Сок Ёль предположил, что страна может получить вторую аналогичную систему.

ФРЭНК СМИТ, корреспондент Press TV: Эти сельские жители и их сторонники признают, что в результате развёртывания противоракетной базы их дома становятся главной мишенью. Причём не только для Северной Кореи, но и для Китая, поскольку радар THAAD охватывает территорию последнего.

База THAAD занимает бывшее поле для гольфа в горах. Она находится рядом с вон-буддийским храмом, монахи которого также выступают против военного объекта.

ВОНГ ЁНСАН, представитель Университета Вонкванг:THAAD должен быть ликвидирован как можно скорее, а Корейский полуостров необходимо демилитаризировать в широком смысле.

Протесты нарушили работу базы из-за периодических блокировок движения. В недавних переговорах между американскими и южнокорейскими военными упоминалась нехватка привычного и беспрепятственного доступа к объекту.

Фрэнк Смит, Press TV, Сонджу, Южная Корея.

Дата публикации 23 апреля 2023 года.


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