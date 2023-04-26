В очередь!

Семьям военнослужащих, посмертно награжденных орденами Мужества, приходится бороться с чиновниками за выплаты.

На Урале сложилась странная ситуация с единовременной выплатой родственникам военнослужащих, погибших на территории Украины в ходе СВО и удостоенных ордена Мужества, — денег приходится ждать месяцами.



Артем Уразаев. Фото: семейный архив

«Не прошло и года, как семья посмертно награжденного орденом Мужества участника СВО из Первоуральска наконец-то получила положенную по закону выплату, — написал единоросс Максим Иванов, депутат Государственной думы РФ. — Это позорная ситуация. Герой погиб на СВО в июле. В сентябре его посмертно наградили. Но из-за бездействия ответственных лиц решение вопроса о предоставлении семье выплаты за орден Мужества затянулось неприлично надолго. Настолько неприлично, что в конце марта к делу пришлось подключаться и нам с военной прокуратурой. В итоге проведенной проверки ответственные лица зашевелились как надо».

С такой же ситуацией столкнулась жительница села Колюткино Белоярского района Свердловской области: она почти год не могла получить выплату за орден Мужества, которым посмертно был награжден ее 20-летний сын. Морской пехотинец Артем Уразаев погиб 21 марта 2022 года под Киевом. Как пишут СМИ, Артем погиб, закрыв собой командира, за что и был награжден посмертно.

«Артем погиб 21 марта, его сразу представили к награде, — рассказала агентству ЕАН Галина Малкова, мать погибшего. — Но тело привезли не сразу: из Ростова сообщили, что орденоносцев хоронят с наградой, поэтому надо ждать, когда привезут орден. В итоге орден так и не привезли, и Артема мы похоронили 12 апреля. Орден привезли и передали мне только в мае, но без документов. Документы прислали лишь в сентябре».

По словам Малковой, ее сын служил по контракту. Женщина звонила в штаб части, где ей сказали, что все документы подготовили и отправили, 21 сентября будет полгода со дня гибели Артема, а 21 октября она получит деньги.

Позже Малковой сказали, что «в бюджете сейчас нет денег на орденские выплаты». В Свердловском военкомате матери погибшего бойца также посоветовали ждать, когда появятся деньги.

После вмешательства единоросса Иванова и военной прокуратуры гражданка наконец-то получила обещанную выплату — деньги в бюджете нашлись.

«Новой газете» известно также о факте невыплаты обещанных денег, равно как и неполучения наград и сопутствующих документов в соседнем регионе. В Челябинске мать погибшего осенью военнослужащего не может получить ни выплаты, ни даже документы, подтверждающие награждение сына.

— Военнослужащий, который привез нам тело Ришата в цинковом гробу, сказал, что мой сын награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу», — рассказала «Новой» мать погибшего. — Но документы я жду до сих пор, почти полгода. Военный объяснил, что они не успевают обрабатывать все данные, скопилась очередь.

Отмечу, что многие из тех, кто все-таки получил деньги за орден, были разочарованы суммой выплаты — она была значительно меньше той, на которую рассчитывали получатели. В соответствии с законодательством, единовременная выплата за награду равна пяти окладам месячного денежного содержания военнослужащего. При этом оклад месячного содержания включает в себя только две составляющие: оклад по должности и оклад по званию. Все остальные дополнительные выплаты, входящие в ежемесячное денежное довольствие, не учитываются, поэтому и ожидаемая сумма может серьезно отличаться от фактически начисленной.

Максимальный размер месячного содержания младшего сержанта равен примерно 25 тысячам рублей. Соответственно, общая выплата должна равняться 125 тысячам.

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

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