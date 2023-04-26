 

Доктор Гуреева: Диабет 2 типа вызывается тремя пищевыми привычками

26.04.2023, 17:50, Разное
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7/10 случаев диабета 2-го типа в мире можно отнести к пище, которую мы едим. В данном исследовании рассматривались пищевые привычки и диабет 2 типа.

Команда обнаружила, что плохое питание было причиной более 14,1 миллиона случаев диабета 2 типа в 2018 году на основе исследования, включавшего 184 страны. Исследователи объединили данные 1990-2018 годов, которые включали 11 диетических переменных, чтобы получить это число, рассказывает Антонина Гуресева. Увеличение распространенности диабетиков 2 типа можно объяснить тремя диетическими факторами.

Недостаточное потребление цельного зерна.
Чрезмерное потребление риса, пшеницы и рафинированных зерен.
Чрезмерное потребление переработанного мяса.

Доказано, что низкое качество углеводов является одним из основных факторов развития диабета 2 типа во всем мире. На ранних стадиях симптомы настолько незаметны, что легко пропустить предупреждающие признаки.

Диабет 2 типа характеризуется следующими “признаками и симптомами”:

Частое мочеиспускание, особенно ночью
Сильная жажда
Сильная усталость
Неожиданная потеря веса
Молочница или зуд в области половых органов
Медленно заживающие порезы или раны
Высыхание хрусталика может привести к помутнению зрения.


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