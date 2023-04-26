 

Строков, диетолог, объясняет важность ускорения метаболизма у женщин в период менопаузы

26.04.2023, 17:50, Разное
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Увеличение веса может произойти, когда обмен веществ замедляется в период менопаузы. При правильном питании и регулярных физических упражнениях метаболизм можно стимулировать.

В период менопаузы женщины обычно набирают больше веса. Для борьбы с лишним весом важно понять, почему женщины старше 50 лет накапливают больше жира в организме.

Менопауза и замедленный метаболизм
В организме женщины происходит то, что во время менопаузы ваше тело медленно снижает уровень эстрогена, то есть уровень эстрогена постепенно падает. Гормон эстроген влияет не только на менструальный цикл женщины, но и на многие обменные процессы, например, на процесс сжигания жира, в организме. Об этом рассказывает диетолог Игорь Строков. Распределение жира в организме также меняется во время менопаузы из-за снижения уровня эстрогена и повышения тестостерона. Бедра и другие “типично женские зоны” становятся менее жировыми, в то время как в области живота жира становится больше.

Дефицит эстрогена и низкая базальная скорость метаболизма
Во время менопаузы и даже после нее потеря веса затруднена. Ваша базальная скорость метаболизма в этом возрасте ниже, потому что вам не нужно так много энергии. Вы можете набрать вес, если не учтете это в своем рационе .Вы можете стимулировать свой метаболизм следующими действиями. Будете сжигать тем больше калорий, чем более сложной будет ваша физическая нагрузка. Вам не обязательно быть спортсменом высокого уровня. Можно получать рекомендуемую ежедневную физическую нагрузку разными способами. Можно сжигать калории, прогуливаясь. Не вредно заниматься “настоящим” спортом. Чтобы быть в форме, не обязательно заниматься на тренажерах или спортом на выносливость. Йога или пилатес также являются отличными вариантами.


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