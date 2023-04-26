Диетолог Строков назван лучшим орехом для борьбы с диабетом

О пользе миндаля известно давно. Новое исследование показывает, что семена миндаля также могут быть полезны при диабете 2 типа.

Диабет и ожирение – распространенные проблемы со здоровьем, особенно в развитых странах. Нездоровое питание и малоподвижный образ жизни могут привести к тому, что некоторые органы или части тела перестают работать и функционировать должным образом. Наоборот, правильное питание, регулярная физическая активность и другие факторы могут помочь вам прожить долгую, здоровую жизнь.

Миндаль может помочь предотвратить диабет 2 типа. Это особенно актуально для людей, которые находятся в группе повышенного риска развития диабета 2 типа. Это метаболическое заболевание, которое приводит к повышению уровня сахара в крови. У диабетиков 2 типа повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний (инфарктов и инсультов), а также повреждений глаз, почек и нервов. Исследование показывает важность здорового питания для больных диабетом 2 типа. Оно показывает, что ежедневное употребление миндаля может снизить их риск. В ходе исследования взрослым людям с ожирением или избыточным весом давали по 43 грамма миндаля в день в течение 12 недель. Через три месяца улучшилась функция поджелудочной железы, снизился уровень сахара в крови, масса тела и даже инсулинорезистентность. Участники исследования смогли снизить уровень общего холестерина на значительную величину.

Миндаль имеет много преимуществ для здоровья. Миндаль помогает организму улучшить свое здоровье. Миндаль может улучшить уровень холестерина и триглицеридов у людей, которые употребляют его регулярно в течение длительного периода времени. Функции поджелудочной железы также улучшаются благодаря снижению веса. Это объясняется тем, что в конце исследования у участников миндальной группы была улучшена функция бета-клеток, вырабатывающих инсулин. Возможно, что миндаль может отсрочить начало диабета, а семена могут положительно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы.