Мнение: Капиталистический и коммунистический подход, шоплифтеры против капитализма и мошенники-неудачники

1. Дзен-канал «Время и цивилизация» пишет про разницу между капиталистическим и коммунистическим подходом к решению проблем (ссылка):



Сегодня в статье Олега Макаренко наткнулся на интересный комментарий и немного подискутировали, но тут есть над чем порассуждать. Пост с согласия автора [комментария].

«История. Дело было в универе.

Некоторый предмет, точно уже не помню. Нам обещали так, 4 поставят автоматом, а на 5 надо решить каждому зубодробительную такую задачу.

Как бы это делал капиталист. Он бы нашёл того кто поумнее пообещал бы заплатить денег, стоял бы над душой и подгонял. Не факт что у решающего бы получилось, потому что задача многоходовая и не факт что один человек со всем бы справился, а нанимать целую группу слишком дорого.

Но мы поступили как коммунисты. Нас было человек 8. Мы все друг про друга всё знали, скооперировались и собрали команду где каждый делал свою часть задачи, делал её отлично, но собрав воедино мы получили 8 идеально решённых задач. Все при деле, все делают для себя и для всех одновременно, задачи решены быстро и без перенапряга, так как задачи были поделены.

Капиталистический подход даёт суммарно худший результат чем коммунистический, но и индивидуально коммунистический выигрывает.

Примерно похожий сюжет в фильме “Игры разума”, где ГГ в баре доказывает, что рыночный подход иногда проигрывает не рыночному даже на рынке.» <…>

У любой ситуации есть причины успеха и причины неудачи, успех из данного примера объясняется очень просто: участники изначально равные, то есть обладают примерно равными знаниями, которые позволяют им внести полезный вклад в общее дело. И никакого коммунистического подхода здесь нет, чистое равенство. Проблема в том, что на практике и особенно, когда мы масштабируем до максимальных значений, такого достичь невозможно.

Поскольку, как только в такой пример будет введен некто, кто не обладает квалификацией, схема развалиться. Придется переделывать за него работу или просто смириться с тем что общий результат содержит изъян. Шире идет и проблема демократии, которая прекрасно работает, но не в масштабах общества, а только между изначально равными. Например: у вас есть десять человек-профессоров из разных областей знаний и вам необходимо выбрать из них руководителя для совместного проекта, демократия отличный выбор. Математика, история, география, биология и пр. дисциплины разные, нет главных и второстепенных, но поскольку речь идет об изначально равных, научное звание уравняло, выбор не такой сложный. Однако, если вы введете в эту схему уборщицу из НИИ все полетит коту под хвост и не потому что уборщица плохая и ее мнение не имеет значения, а потому что взяться ее мнению не от куда. Жизненный опыт и квалификация не позволят сделать правильный вывод. Вся схема полетит в тартары.

Эта же ситуация актуальна и для любого действия, которое принято считать коммунистическим. Между десятью профессорами можно построит коммунизм, но между профессором и уборщицей – нет. И не потому, что один плохой, а другой хороший – квалификация не та, жизненный опыт не тот и приоритеты в жизни тоже. Капитализм подобную ситуацию снимает и убирает деньгами, есть универсальное мерило всего и каждый может им пользоваться исходя из своих желаний, возможностей и жизненных установок. В итоге мы получаем более справедливую систему без критических изъянов.

>«Как бы это делал капиталист. Он бы нашёл того кто поумнее пообещал бы заплатить денег, стоял бы над душой и подгонял. Не факт что у решающего бы получилось, потому что задача многоходовая и не факт что один человек со всем бы справился, а нанимать целую группу слишком дорого».

Вот тут описано все в целом верно, кроме одного – никогда капиталист над душой стоять не будет, ему (капиталисту) за стояние над душой никто не заплатит. Изначально будет оговорено, кто и сколько делает за какую сумму и время исполнения заказа и пока заказ будет выполняться заказчик займется своими делами.

Вообще для чего мы платим деньги. Сейчас, возможно кого-то шокирую, но чтобы сэкономить время. Природа поставила нас в равные условия и у каждого на планете только 24 часа в сутках. Хочешь или нет, а один человек не может сделать все необходимые дела, часть приходится делегировать другому. Простейший пример это попросить детей помыть посуду, пока родители на работе и/или идут в магазин. Рано или поздно человек сталкивается с объемом работы, который физически невозможно выполнить в 24 часа времени и тогда нанимает дополнительный персонал, помощников.

Как следствие большее число работы выполняется в одно и тоже время, чем смог бы сделать один человек. Именно так и родился капитализм.

Возвращаясь к исходному примеру – не обязательно самому не знать решение задачи, но человек может обучаясь в университете уже работать и ему не хватает времени для работы и решения примера, в такой ситуации купить решение не худший выход из ситуации, при условии, что человек может решить сам, а не маскирует деньгами свое незнание предмета.

2. Дежурно напоминаю, что типичный борец с капитализмом выглядит вот так:





Не очень красиво, и всё же лучше, чем век назад. Хорошо по этому поводу сказал Бродский — «но ворюга мне милей, чем кровопийца».

3. Виктор Мараховский пишет (ссылка):

У человеческого отребья, занятого попрошайничеством со взломанных аккаунтов и звонками от имени Сбера и УВД, есть, ув. друзья, одна занятная черта.

Когда вы начинаете над ними посмеиваться и обзывать неудачниками, только и способными, что грабить несчастных старушек, они жутко оскорбляются.

Они оскорбляются на «неудачников».

Они начинают ураганно материться и грозят найти вас и изувечить, если вы ещё раз назовёте их нищебродами.

Они шлют вам скришоты своих киви-кошельков, доказывающие, что они украли сегодня уже 15 тысяч рублей, и это только с утра.

Они перезванивают, чтобы высказать вам всё то, что не высказали в прошлый раз.

…То есть это отребье на самом деле обладает очень хрупкой самооценкой. Оно хочет, чтобы им восхищались.

И более того: эти существа, которые, казалось бы, должны быть прожжёнными и равнодушными ко всему, кроме денег — на деле более уязвимы и трепетны, чем любой нормальный честный человек.

Очевидно, существует некий универсальный закон, согласно которому подлость поступков прямо пропорциональна пафосности.