 

Мнение: О работе «мясорубки»… Этот Бахмут будет вечным?

26.04.2023, 17:30, Разное
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Шокирующее признание — от того, от кого его меньше всего ожидаешь. Потому что он — совершенно на «той» стороне. Всей душой, телом, мозгами, деньгами. 24/7 с перерывами на обеды и перекуры — а дымит он, как паровоз? — озабочен только одним. Личной вендеттой против России на её, России, полное уничтожение. Без полутонов. Без сожалений. Без рефлексии — просто delenda est и точка. Любой ценой.

Редко в ком встретишь такую ненависть к целой стране и к каждому, лично каждому её жителю.

И вот даже если такой персонаж признаётся, что «всё не так»…

Свежее от иноагента.

Особенно, конечно, вот эти слова примечательны. «Только одна мысль в голове — ты не должен их знать. Ты не должен их знать. Ни их лиц. Ни их имён. Ни их семей. Ни сколько у кого было детей. Ни как зовут родителей».

Это он о героических защитниках, бросаемых в «мясорубку». Где каждый месяц или даже меньше выбиваются две трети пополнения. Три-четыре недели — и батальона, как не бывало: двое из трёх либо в земле, либо в госпитале, оставшихся — на переформирование, чтобы через неделю-другую снова бросить туда. В «мясорубку».

Знают ли это «диванные воины», как стервятники смакующие мифические чужие, но напрочь игнорирующие свои, украинские потери?

Нет, и даже не хотят знать. Точно так же — «Не знать. Ни их лиц. Ни их имён. Ни их семей. Ни сколько у кого было детей. Ни как зовут родителей». Это просто безымянные персонажи, которых можно на верную смерть посылать. За интересы Зеленского & Co. За прибыли «Боинга», «Локхида Мартина» и «Нортропа с Груманом». За геополитические выгоды одной сверхдержавы.

А лозунги — лозунги можно придумать любые. Красивые и громкие. Волнующие и яркие. В этом «Квартал 95» молодцы.

Вот что интересно. Почему же все «диванные воины» сами так не спешат под Артёмовск-Бахмут, отговариваясь возрастом, болезнями, расстоянием и т.п., ведь один шанс из трёх у них всё же есть?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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