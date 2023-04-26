 

Мнение: О доносах в РФ

26.04.2023, 17:27, Разное
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“За 2022 год количество заявлений в Роскомнадзор выросло на 26 процентов. По данным ведомства, большая часть поступивших сигналов касалась размещения в интернете «противоправной информации, в том числе фейков о проведении специальной военной операции на Украине». Генпрокуратура также отчиталась более чем о пяти миллионах обращений в 2022 году — это рекордный рост за последние 20 лет. В прокуратуре объясняют это высоким доверием россиян к надзорному ведомству”.

На Ленте.ру вышла большая обзорная статья о вале доносительства в РФ под названием “Сила страха работает”. Там в конце еще – мое мнение о природе явления и почему это сейчас происходит.

Источник: Размышления вольного социолога


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