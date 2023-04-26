В моде мягкая готика: какой маникюр можно попробовать для этого стиля, кроме обычных черных ногтей
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В 2023 году в моде мягкая готика, которую можно воплотить в своем маникюре. Это достаточно интересный тренд, который является практически универсальным вариантом, который идеально подойдет как для вечеринки, так и для офиса.
Вот некоторые хорошие идеи, которые помогут воплотить этот стиль в реальность.
Серебристые ногти
Чтобы добавить маникюру красивый готический эффект, совсем не обязательно делать их полностью черными.
Добавление хромированного покрытия делает маникюр действительно сияющим и очень ярким. В итоге получается просто потрясающий вид.
Блеск поможет оттенить кольца и другие аксессуары, которые будут выглядеть действительно эффектно.
Ногти с эффектом омбре
Это достаточно интересный и утонченный маникюр, который выглядит очень стильно, ярко и притягательно.
Однако при этом есть определенные готические нотки. Это идеальное сочетание черного и белого.
Паутина на ногтях
Это отличный вариант для Хэллоуина. Такой маникюр выглядит стильно, притягательно и ненавязчиво.
Чтобы создать идеальный жуткий образ, стоит добавить черную паутинку к основанию пальцев. Такой маникюр поможет добавить несколько готическую ауру.
Френч с готическим эффектом
Французский маникюр является классическим вариантом. Такой нейл-арт отлично подходит как для короткой, так и для достаточно длинной ногтевой пластины.
Поднять френч на новый уровень можно, если добавить немного готического шика. Это современный и красивый маникюр, который выглядит невероятно, так как он содержит черные детали и символы.
Стразы у основания ногтя придают невероятное ощущение. Это действительно привлекает внимание.
Черный французский маникюр
Такой дизайн отлично подходит для длинных заостренных ногтей. Однако, также можно использовать и на короткой ногтевой пластине.
Стоит сочетать заостренные кончики с французским маникюром. Такая комбинация помогает сделать создаваемый образ просто восхитительным и стильным.
Жемчужины и кресты, расположенные по центру, действительно выделяют этот нейл-арт. Разные орнаменты на каждом ноготке навевают мысли о кладбищах.
Ногти “кошачий глаз”
Если выбираете для себя мягкий готический стиль, то это не значит, что нужно отказаться от блеска и сияния.
В итоге создается ощущение бархатного блеска. Такой эффект достигается благодаря идеальному сочетанию черного цвета с фиолетовыми блестками. Такой маникюр выглядит просто потрясающе и очень ярко.
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Межгалактические ногти
Это эффектный и яркий маникюр, который напоминает нам о космосе. Все, что касается ночного неба и звезд, можно добавить в нейл-арт.
Можно создать просто потрясающий звездный маникюр, который заставит обратить на себя внимание. Красивые черные звезды на указательном пальце хорошо сочетаются с блестящим лаком.
Ногти Cherry Bomb
Если нравится черный цвет лака, то можно сделать так, чтобы он выглядел достаточно мило. Отличным решением станет узор в виде черных вишенок, напоминающих сердечки.
Дополнить все это можно красивым блестящим розовым кончиком, который будет буквально сиять.
Красные кончики омбре
Это достаточно яркий и готический маникюр. Красный кончик омбре вписывается в абсолютно любой стиль и помогает придать образу притягательность.
Можно добавить к такому маникюру немного розовых блестящих лучей. Они могут выглядеть как цветы или же восходящее солнце. Это немного оживит маникюр и он будет выглядеть потрясающе.
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Нюдовые ногти
Нюдовый маникюр всегда является очень хорошим решением. Если хочется добавить немного готического шика, то можно нарисовать несколько черных капель на ногтях с миндалевидным кончиком.
Маленькие черные сердечки выглядят невероятно и ярко. Это помогает добавить намного объема и красивый акцент.
Готическая атмосфера
Это достаточно зловещий, но при этом эффектный и роскошный маникюр. То, как полная луна освещает старинный особняк, волнует сердце.
Эти ногти демонстрируют силуэт замка или собора с подсветкой.
Черная аэрография
Длинные ногти могут выглядеть просто невероятно и очень ярко. В сочетании с темными тонами это смотрится восхитительно.
Интересно будет смотреться аэрография с трехмерным декором. Чтобы добавить ногтям немного волшебства, стоит использовать серебристые блестки. На одном ногте стоит использовать красивый узор в виде лозы. В итоге получится интересный акцент.
Колдовские ногти
Черный маникюр с добавлением небольшого количества серебристого помогает сделать образ восхитительным. Это культовая классика.
Матовые тлеющие черные ногти
Это эффектный и роскошный маникюр, который можно носить везде. Чтобы сделать нейл-арт более роскошным, стоит добавить немного красного свечения. Это выглядит так, как будто ногти.тлеют.
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Роскошные красные ногти
Это отличное решение для создания мягкого готического маникюра. Однако, чтобы нейл-арт выглядел более мягко и красиво, стоит сделать ногти округлой формы.
Чтобы создать интересный акцент, стоит на основании мизинца и безымянном пальце сделать красивый узор.
Красный маникюр
Красные ногти выглядят очень ярко, эффектно и превосходно. Они смотрятся несколько дерзко, но при этом сексуально и горячо.
При добавлении черного слегка размытого кончика можно создать несколько готический эффект.
Ярко-розовые ногти
Можно сделать невероятно красивый и нежный готический маникюр, используя при этом розовые тона.
Добавление серебристой колючей проволоки поможет сделать создаваемый нейл-арт действительно восхитительным.
Ногти ведьмы
Короткая закругленная ногтевая пластина может стать идеальным холстом для создания восхитительного и яркого маникюра.
Отлично смотрится серебристый нейл-арт с красивыми узорами.
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