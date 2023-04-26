В моде мягкая готика: какой маникюр можно попробовать для этого стиля, кроме обычных черных ногтей

В 2023 году в моде мягкая готика, которую можно воплотить в своем маникюре. Это достаточно интересный тренд, который является практически универсальным вариантом, который идеально подойдет как для вечеринки, так и для офиса.

Вот некоторые хорошие идеи, которые помогут воплотить этот стиль в реальность.

Серебристые ногти

Чтобы добавить маникюру красивый готический эффект, совсем не обязательно делать их полностью черными.

Добавление хромированного покрытия делает маникюр действительно сияющим и очень ярким. В итоге получается просто потрясающий вид.

Блеск поможет оттенить кольца и другие аксессуары, которые будут выглядеть действительно эффектно.

Ногти с эффектом омбре

Это достаточно интересный и утонченный маникюр, который выглядит очень стильно, ярко и притягательно.

Однако при этом есть определенные готические нотки. Это идеальное сочетание черного и белого.

Паутина на ногтях

Это отличный вариант для Хэллоуина. Такой маникюр выглядит стильно, притягательно и ненавязчиво.

Чтобы создать идеальный жуткий образ, стоит добавить черную паутинку к основанию пальцев. Такой маникюр поможет добавить несколько готическую ауру.

Френч с готическим эффектом

Французский маникюр является классическим вариантом. Такой нейл-арт отлично подходит как для короткой, так и для достаточно длинной ногтевой пластины.

Поднять френч на новый уровень можно, если добавить немного готического шика. Это современный и красивый маникюр, который выглядит невероятно, так как он содержит черные детали и символы.

Стразы у основания ногтя придают невероятное ощущение. Это действительно привлекает внимание.

Черный французский маникюр

Такой дизайн отлично подходит для длинных заостренных ногтей. Однако, также можно использовать и на короткой ногтевой пластине.

Стоит сочетать заостренные кончики с французским маникюром. Такая комбинация помогает сделать создаваемый образ просто восхитительным и стильным.

Жемчужины и кресты, расположенные по центру, действительно выделяют этот нейл-арт. Разные орнаменты на каждом ноготке навевают мысли о кладбищах.

Ногти “кошачий глаз”

Если выбираете для себя мягкий готический стиль, то это не значит, что нужно отказаться от блеска и сияния.

В итоге создается ощущение бархатного блеска. Такой эффект достигается благодаря идеальному сочетанию черного цвета с фиолетовыми блестками. Такой маникюр выглядит просто потрясающе и очень ярко.

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Межгалактические ногти

Это эффектный и яркий маникюр, который напоминает нам о космосе. Все, что касается ночного неба и звезд, можно добавить в нейл-арт.

Можно создать просто потрясающий звездный маникюр, который заставит обратить на себя внимание. Красивые черные звезды на указательном пальце хорошо сочетаются с блестящим лаком.

Ногти Cherry Bomb

Если нравится черный цвет лака, то можно сделать так, чтобы он выглядел достаточно мило. Отличным решением станет узор в виде черных вишенок, напоминающих сердечки.

Дополнить все это можно красивым блестящим розовым кончиком, который будет буквально сиять.

Красные кончики омбре

Это достаточно яркий и готический маникюр. Красный кончик омбре вписывается в абсолютно любой стиль и помогает придать образу притягательность.

Можно добавить к такому маникюру немного розовых блестящих лучей. Они могут выглядеть как цветы или же восходящее солнце. Это немного оживит маникюр и он будет выглядеть потрясающе.

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Нюдовые ногти

Нюдовый маникюр всегда является очень хорошим решением. Если хочется добавить немного готического шика, то можно нарисовать несколько черных капель на ногтях с миндалевидным кончиком.

Маленькие черные сердечки выглядят невероятно и ярко. Это помогает добавить намного объема и красивый акцент.

Готическая атмосфера

Это достаточно зловещий, но при этом эффектный и роскошный маникюр. То, как полная луна освещает старинный особняк, волнует сердце.

Эти ногти демонстрируют силуэт замка или собора с подсветкой.

Черная аэрография

Длинные ногти могут выглядеть просто невероятно и очень ярко. В сочетании с темными тонами это смотрится восхитительно.

Интересно будет смотреться аэрография с трехмерным декором. Чтобы добавить ногтям немного волшебства, стоит использовать серебристые блестки. На одном ногте стоит использовать красивый узор в виде лозы. В итоге получится интересный акцент.

Колдовские ногти

Черный маникюр с добавлением небольшого количества серебристого помогает сделать образ восхитительным. Это культовая классика.

Матовые тлеющие черные ногти

Это эффектный и роскошный маникюр, который можно носить везде. Чтобы сделать нейл-арт более роскошным, стоит добавить немного красного свечения. Это выглядит так, как будто ногти.тлеют.

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Роскошные красные ногти

Это отличное решение для создания мягкого готического маникюра. Однако, чтобы нейл-арт выглядел более мягко и красиво, стоит сделать ногти округлой формы.

Чтобы создать интересный акцент, стоит на основании мизинца и безымянном пальце сделать красивый узор.

Красный маникюр

Красные ногти выглядят очень ярко, эффектно и превосходно. Они смотрятся несколько дерзко, но при этом сексуально и горячо.

При добавлении черного слегка размытого кончика можно создать несколько готический эффект.

Ярко-розовые ногти

Можно сделать невероятно красивый и нежный готический маникюр, используя при этом розовые тона.

Добавление серебристой колючей проволоки поможет сделать создаваемый нейл-арт действительно восхитительным.

Ногти ведьмы

Короткая закругленная ногтевая пластина может стать идеальным холстом для создания восхитительного и яркого маникюра.

Отлично смотрится серебристый нейл-арт с красивыми узорами.