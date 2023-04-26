Из Лукьяновского СИЗО в Киеве отпустили сына посла Китая, задержанного в день прилёта Си в Москву

Сын посла Китая в Украине отпущен из Лукьяновского СИЗО в Киеве. Его задержали 20 марта, когда Си Цзиньпин посетил Москву с визитом. 22-летнему Ю Вану были предъявлены обвинения в хранении наркотиков с целью сбыта.

Экспертиза установила, что белый порошок, найденный в доме сына дипломатического сотрудника в запечатанной коробке из-под муки, был мукой. Сразу после этого молодой человек был выпущен. СМИ обратили внимание, что это произошло сразу после звонка Си Цзиньпина президенту Владимиру Зеленскому однако в украинских правоохранительных органах опровергают связь между событиями.

«22 марта по делу иностранного гражданина Ю Вана была назначена экспертиза, результаты которой поступили сегодня, 26 апреля. Эксперты пришли к выводу, что подозрительное вещество, обнаруженное в жилище у иностранного гражданина, является продуктом помола зёрен первого или высшего класса», – говорится в пресс-релизе.

Как именно у сына дипломата нашли порошок, достоверно неизвестно. Согласно официальной версии, группа оперативных уполномоченных одной из спецслужб прогуливалась по посёлку, где располагаются дома дипломатов. Силовики увидели, что в одном из домов открыта дверь, и решили зайти, чтобы проверить, всё ли в порядке. Когда они добрались до кухни на втором этаже, им бросилась в глаза пачка с неизвестным содержимым, стоявшая в шкафу. Надписи на которой они не разглядели. Внутри обнаружился белый порошок, после чего место происшествия оцепили, а жильцов дома задержали. Сам Ю Ван от комментариев отказывается, но его знакомые говорят, что официальная версия якобы может быть неправдивой.

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