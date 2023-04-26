Пономарева, диетолог: Горсть грецких орехов может снизить уровень холестерина за пару недель

Диетолог заявил, что питательный профиль грецких орехов может снизить уровень холестерина и риск сердечных заболеваний. Существует множество различных способов снижения уровня холестерина.

Диетолог сказал, что польза грецких орехов доказана со многих точек зрения. Небольшая закуска поможет снизить количество жира всего за пару недель. Грецкие орехи – отличная закуска к соленым или сладким блюдам. Жиры – самый важный фактор, определяющий уровень холестерина. Ненасыщенные и насыщенные жиры, содержащиеся в орехах, могут быть использованы для снижения уровня холестерина.

Грецкие орехи являются хорошим источником полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые помогают снизить общий уровень холестерина и “плохого” холестерина. Диета, богатая ПНЖК, может также защитить вас от негативного воздействия продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Это связано с тем, что ПНЖК улучшают жировой обмен, снижая уровень триглицеридов и холестерина.

Клетчатка – еще один мощный ингредиент, который можно найти в крошечных продуктах. Она помогает предотвратить попадание холестерина в кровь. Грецкие орехи содержат “значительное количество” альфа-линоленовых кислот, одного из видов незаменимых растительных омега-3.Диетологи объяснили, что в грецких орехах, которых содержится примерно 30 граммов на порцию, есть 2,7 грамма ALA.МедикФорум ранее писал о признаках и симптомах диабета.