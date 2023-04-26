Цветочный нейл-арт станет главным хитом конца весны: особенности и дизайны модного маникюра

Нет ничего лучше, чем порадовать себя новым красивым маникюром. Поскольку сейчас весна, то в тренде цветочный нейл-арт. В моде как маникюр в минималистичном стиле, так и со сложными композициями. Вдохновляемся идеями.

В стиле шестидесятых

Если вы устали от нейл-арта в нюдовых тонах, тогда вам наверняка понравится идея создания маникюра в стиле шестидесятых. Суть заключается в том, чтобы использовать яркие насыщенные цвета. Например, зеленый, красный, розовый, синий, фиолетовый. На фоне таких оттенков будут заметно выделяться миниатюрные желто-белые цветочки.

В молочно-белом цвете

Яркий маникюр не всегда вписывается в формальный офисно-деловой стиль. Из-за этого приходится отдавать предпочтение неброскому нейл-арту. В конце концов, красота иногда бывает в простоте.

Симпатично смотрится маникюр в молочно-белом оттенке с изображением миниатюрных цветочков на двух ногтях. Остальные ногти можно просто покрыть пастельным однотонным лаком.

С полевыми цветами

Еще один относительно нейтральный и неброский вариант нейл-арта, который впишется в офисно-деловой образ и также может использоваться в неформальной обстановке. На бледно-розовом фоне нарисуйте милые полевые цветы, используя лаки сиреневого, белого, желтого цветов. Добавьте зеленый, чтобы нарисовать листочки и стебли. В данном случае потребуется соблюдать максимальную осторожность и аккуратность, чтобы все линии не слились воедино.

Однотонный с принтом

Оригинальное решение — это смиксовать сразу два тренда. Первый — ногти нейтрального пастельного оттенка, второй — цветочный нейл-арт. Покройте ногти на одной руке бледно-фиолетовым лаком. На ногтях на другой руке нарисуйте любые растительные и цветочные орнаменты. Обязательно включите в композиции фиолетовый лак, чтобы он сочетался с лаком на ногтях на другой руке.

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Монохром

Нежный и ненавязчивый дизайн получается при создании монохромного рисунка. Например, более бледным лаком любого цвета вы можете использовать в качестве основы, а сами цветочки нарисовать лаком такого же цвета, но более насыщенного оттенка. При желании в качестве акцентной детали можете добавить лак другого цвета (например, фиолетового), но использовать его в небольшом количестве.

С сиреневыми цветочками

Вообще нюдовые лаки красиво смотрятся не только с белым, но также и с фиолетовым оттенком. Используйте нейтральный пастельный лак в качестве основы, а фиолетовым прорисуйте мелкие цветочки. При желании можете оформить не все ногти, а только несколько или даже один.

С тюльпанами

Если у вас есть художественный талант, и вы любите создавать сложные прорисованные композиции, тогда эта идея маникюра придется вам по душе. Суть заключается в том, чтобы на нюдовом лаке нарисовать букеты из тюльпанов. То, что такой дизайн выглядит потрясающе, вы можете убедиться, посмотрев на главное фото в начале статьи.

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С белыми цветами

Белые цветы на нюдовом фоне — это нестареющая классика. Подобное цветовое решение вошло в моду еще с момента изобретения французского маникюра. Нарисуйте цветы белым лаком в виде контура, чтобы не пришлось долго возиться с прорисовкой мелких деталей. В любом случае дизайн получится очень милым и симпатичным.

Еще один вариант расположения рисунка — не у краев ногтей, а прямо у основания. Нарисуйте самые простенькие цветочки с желтой серединкой и белыми лепестками (детали можно оформить схематично в виде точек). Кстати, вместо желтого лака в середине цветка можете прикрепить блестку или стразу.

Объемный

Объемный маникюр с лепниной, с выступающими деталями, смотрится нарядно, а потому подойдет для посещения торжественных мероприятий. Вы можете сочетать цветочные композиции на одних ногтях с однотонным покрытием на других ногтях. Тогда не получится перебора в плане перегруженности дизайна.