Овны будут более активны, чем обычно: любовный гороскоп на май

Обойти острые углы в отношениях с партнером, принять правильные решения, касающиеся любимого человека, подобрать подходящий момент, чтобы признаться в своих чувствах – в этом и многом другом вам поможет любовный гороскоп на грядущий месяц. Статья, которую вы сейчас прочитаете, составлена в ходе тщательного анализа предсказаний таких известных астрологов, как Анжела Перл и Павел Глоба. С учетом того, какую репутацию имеют эти люди, можно почти не сомневаться в точности прогноза на май 2023 года.

Овен

В мае одинокие Овны проявят гораздо большую активность на любовном фронте, нежели обычно. Это обернется новыми встречами и возможностями для построения отношений. Почти весь месяц вы будете чувствовать влечение к представителям противоположного пола, а значит, шансы на построение отношений возрастут.

Семейному Овну астрологи советуют проводить больше времени со своим партнером, дабы не допустить разлада в отношениях. Вместе путешествуйте и отдыхайте, занимайтесь интересной деятельностью, познавайте новое и совершенствуйтесь, и тогда ваш союз будет только укрепляться.

Телец

Тельцам, которые находятся в поисках партнера, в мае рекомендуется проанализировать собственное поведение. Вполне вероятно, что ваши поступки и слова не позволяют вам грамотно оценивать свои перспективы, из-за чего вы до сих пор находитесь в гордом одиночестве.

Тем же Тельцам, что находятся в отношениях, звезды рекомендуют выделить больше свободы своему партнеру. Ваш любимый человек уже давно ощущает давление с вашей стороны. Если вы продолжите привязывать партнера к себе, то рискуете рано или поздно внести разлад в ваши отношения.

Близнецы

В мае 2023 года холостым Близнецам предстоит ощутить себя желанными. Если вы мечтаете о построении крепких отношений, то старайтесь не раскрывать свою душу потенциальному партнеру на первом же свидании. Пусть человек самостоятельно разгадывает эту загадку, и тогда он непременно влюбится.

Очень большое количество Близнецов, состоящих в отношениях, в мае получат предложение руки и сердца. Тем же парам, что уже находятся в браке, стоит ожидать пополнения или приятной новости об успешном зачатии. Главное – не позволяйте кому-то третьему принимать участие в ваших отношениях.

Рак

Одинокому Раку Луна подарит удачу в любви. Кроме того, во второй половине мая вы перестанете сомневаться в своих силах, а значит наберетесь смелости, чтобы признаться в чувствах понравившемуся человеку. Старайтесь не противиться происходящим событиям и не сопротивляться эмоциям, что вас захлестнут.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

А вот семейная жизнь не обещает Раку гармоничности. В ближайший месяц вы рискуете столкнуться с тем, что требования партнера к вашей персоне возрастут – некоторые ожидания окажутся весьма завышенными. Однако это не повод упрекать любимого человека в черствости – просто дождитесь, когда этот период пройдет.

Лев

Львам удачу в любви принесет новый образ, который они продумают во всех деталях уже к первым числам мая. Не пренебрегайте тем, чтобы обратиться за рекомендациями к специалистам в сфере красоты и моды. Преобразив себя, вы сможете покорить сердца окружающих.

В отношениях со второй половинкой Льву не стоит проявлять ревность, особенно во второй половине месяца. Любые подозрения в адрес партнера приведут к скандалам и взаимным упрекам, так что научитесь доверять спутнику жизни. Стараться выбить клин клином, заведя интрижку на стороне, – худшее, что может прийти вам в голову.

Дева

Одинокой Деве астрологи советуют сосредоточиться не на собственных интересах, а на желаниях окружающих. Подобная тактика позволит завоевать внимание сразу нескольких ухажеров, которые начнут проявлять к вам нежные чувства. Ни в коем случае не вступайте в отношения с несколькими людьми сразу, иначе ваша репутация будет безнадежно испорчена.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Девам, состоящим в браке, в этом месяце также скучать не придется. Любые недопонимания и конфликты, что возникли в отношениях, будут забыты, а значит начнется процесс долгого и приятного примирения. Главное – не игнорируйте чувства своей второй половинки и всегда думайте, чего она хочет.

Весы

Энергетика Солнца придаст одиноким Весам легкомысленности и наивности, из-за чего они могут попасть под влияние человека, который будет их использовать. Прежде чем дать старт началу любовного романа, обязательно выясните, какой репутацией обладает ваш потенциальный партнер.

Семейным Весам в мае придется частенько идти на компромиссы, из-за чего может возникнуть чувство дискомфорта. Однако важно помнить, что любые уступки, направленный в адрес партнера, укрепят ваши взаимоотношения или даже дадут вам возможность перейти к новому этапу.

Скорпион

Занимаясь поиском партнера, Скорпиону не стоит забывать о своей личной независимости. В противном случае вы рискуете начать отношения с тираном, который будет вас контролировать всегда и везде.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Отношения с партнером у Скорпиона будут развиваться по вполне предсказуемому сценарию. Однако вам не стоит сроить больших планов, чтобы случайно не разочароваться в любимом человеке. Перестаньте идти на поводу у богатой фантазии и сосредоточьтесь на более реальных перспективах.

Стрелец

Одинокого Стрельца в ближайший 31 день будут переполнять любовные чувства. Однако вы вряд ли сможете добиться успехов в поиске партнера, поскольку ваш эгоизм будет черпать энергию от отрицательного аспекта Венеры. Если вы заставите себя отвлечься от собственной персоны, то успех на любовном фронте возможен.

Из-за финансовых разногласий семейные отношения Стрельца немного пошатнутся. Вероятно, вашему партнеру захочется совершить несколько необдуманных трат, а вы сами захотите перейти в режим экономии. Постарайтесь прийти к компромиссу, чтобы не спровоцировать ссору.

Козерог

В начале мая Козерогу понадобится его умение владеть своими чувствами. В отношении с потенциальным партнером не проявляйте излишнюю откровенность, а также не поддавайтесь желанию преувеличить свои достижения.

Семейному Козерогу стоит внимательно относиться к личностям, о которых мало что известно. Вполне вероятно, что такой человек получает удовольствие от того, что разрушает семьи. Во избежание проблем, старайтесь не слушать никого, кто дает вам советы по поводу отношений.

Водолей

Для Водолея, чьи отношения еще не успели завязаться, всего один необдуманный поступок в начале мая может привести к потере репутации. Кроме того, есть шанс, что вы почувствуете себя «запасным вариантом» – относитесь к этому без лишних эмоций и драматизма.

Тем же Водолеям, что уже состоят в отношениях, стоит проявлять осторожность на любовном фронте. Соперничество между вами и второй половинкой может запросто привести к расставанию. Если вы чувствуете, что спутник жизни начал вам завидовать, то постарайтесь всеми силами смягчить это ощущение.

Рыбы

Одиноким Рыбам в первой половине мая предстоит принять участие в запутанных отношениях. Если вам не отвечают взаимностью, но при этом держат к себе максимально близко, то бегите от такого человека подальше. Вполне возможно, что он лишь пополняет свою френдзону с целью потешить свое эго.

Семейным Рыбам стоит приготовиться к тому, что второй половинке потребуется помощь. Ваш спутник жизни с головой уйдет в решение сложного вопроса, однако постесняется попросить вас оказать ему поддержку. Проявите инициативу, и тогда ваши отношения станут крепче гранита.