 

На Урале зарезали приехавшего на вызов медработника

26.04.2023, 15:35, Новости дня
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Рядовой вызов скорой помощи в свердловской области обернулся чрезвычайным происшествием. На медицинского работника напал муж пациентки. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По данным портала VSE42.RU, у 28-летнего мужчины возникла неприязнь к фельдшеру, в следствие чего он нанес медику ранения в область груди. Последний спустился к машине и был экстренно доставлен в больницу, где и скончался.

Как отмечает RT, Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту убийства. Уточняется, что трагедия произошла в минувший вторник, 25 апреля.


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