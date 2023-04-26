 

Историка вызвали в суд из-за статьи об узбекском правителе Бей-Хачее

26.04.2023, 15:53, Разное
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Утро профессора Алексея Голованова из Коломны началось с судебного извещения — в прошлогодней статье мужчины усмотрели проявления экстремизма.

Правоохранительные органы считают, что материалы, изложенные в работе, способствуют разжиганию межнациональной ненависти.

Бей-Хачей, спаси Россию!– По предварительным данным в тексте статьи содержатся призывы к совершению преступлений насильственного характера на национальной почве, выраженные в завуалированной форме, — заявили в пресс-службе Коломенского городского суда.

Учёный, в свою очередь, настаивает на том, что всё изложенное в статье является достоверным историческим фактом.

– В своей работе я опирался в основном на письменные источники, сохранившиеся в наших и в узбекских архивах. Важнейшим из них является переписка узбекского двора с царём Иваном Грозным времён Ливонской войны — она велась в исключительно дружеской форме, ни о какой вражде и речи не идёт, — заявил историк.

Далее он процитировал одно из писем Ивана IV: «Страдает земля наша от военного нашествия — конские копыта попирают и давят нежные тела младенцев! Обратись к Войску Христову и вере христианской, Бей-Хачей, спаси Россию!»

По итогам заседания суд отложил разбирательства до 19 июня 2023 года для проведения дополнительной лингвистической экспертизы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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