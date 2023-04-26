Мнение: Медведев нашел скрепу?

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил на просветительском марафоне «Знание.Первые».

Много наговорил. Лично меня очень впечатлило заявление Медведев, что ядерное оружие – это скрепа России. Мол, для существования России в качестве самого большого государства ядерное оружие имеет непреходящее значение: «Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию да и к оружию вообще, но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство».

И добавил Медведев: «Могу вам сказать, как человек, который в этом кое-что понимает. Скажем прямо: если в твоих руках есть какое-то оружие, а я, как бывший президент, знаю, что это такое, ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить, как бы чудовищно и жестоко это ни звучало. Все эти факторы не следует недооценивать нашим потенциальным противникам — тем странам, которые мы сейчас вполне адекватно называем вражескими».

Цитаты отсюда

По логике зампреда Совбеза получается, что без ядерного оружия Россия обречена на распад?

А как же духовные скрепы, о которых президент России Владимир Путин говорил еще в 2012 году?

Выходит, что духовные скрепы уже износились? Другие нужны? И Медведев нашел для России именно более другую скрепу?

Рис.отсюда

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