 

Доктор Рябков утверждает, что гипотония является фактором почечной недостаточности и инсульта

26.04.2023, 15:21, Разное
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Об опасностях низкого кровяного давления рассказывает врач-терапевт Андрей Рябков. Доктор Рябков заявил, что низкое кровяное давление или гипотония может сделать человека более склонным к усталости.

В недавней беседе с МОСЛЕНТОЙ доктор сказал, что хроническая усталость может быть вызвана низким кровяным давлением. Андрей Рябков заявил, что низкое кровяное давление может вызвать дефицит кислорода. Это может привести к негативным последствиям для работы жизненно важных органов, таких как сердце и мозг. Терапевт сказал, что при гипотонии повышается риск инсульта и возможна почечная недостаточность.

Гипотония также может привести к головным болям и метеозависимости. Рябков, врач из России, перечислил некоторые типичные симптомы, связанные с постоянной гипотонией:

– Усталость, постоянная слабость.
– Нарушения сна.
– Учащенный пульс – аритмия.
– Повышенная потливость – признак перегрева.
– Головная боль в висках, возникающая часто.
– Головокружение.
– Проблемы с дыханием.
– Синкопа.
– Чувствительность к температуре.
– Резкие перепады настроения.

Рябков говорит, что людям, у которых наблюдается гипотония, необходимо проконсультироваться с врачом.


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