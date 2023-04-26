Доктор Рябков утверждает, что гипотония является фактором почечной недостаточности и инсульта

Об опасностях низкого кровяного давления рассказывает врач-терапевт Андрей Рябков. Доктор Рябков заявил, что низкое кровяное давление или гипотония может сделать человека более склонным к усталости.

В недавней беседе с МОСЛЕНТОЙ доктор сказал, что хроническая усталость может быть вызвана низким кровяным давлением. Андрей Рябков заявил, что низкое кровяное давление может вызвать дефицит кислорода. Это может привести к негативным последствиям для работы жизненно важных органов, таких как сердце и мозг. Терапевт сказал, что при гипотонии повышается риск инсульта и возможна почечная недостаточность.

Гипотония также может привести к головным болям и метеозависимости. Рябков, врач из России, перечислил некоторые типичные симптомы, связанные с постоянной гипотонией:

– Усталость, постоянная слабость.

– Нарушения сна.

– Учащенный пульс – аритмия.

– Повышенная потливость – признак перегрева.

– Головная боль в висках, возникающая часто.

– Головокружение.

– Проблемы с дыханием.

– Синкопа.

– Чувствительность к температуре.

– Резкие перепады настроения.

Рябков говорит, что людям, у которых наблюдается гипотония, необходимо проконсультироваться с врачом.