Виды мелирования, которые не повреждают волосы и подходят женщинам любого возраста

Если вы мечтаете о здоровых и блестящих волосах, которые будут радовать своей красотой и разноцветными бликами, отдайте предпочтение безопасному мелированию. Эта техника окрашивания безопасна, потому что ваши локоны останутся неповрежденными. Обрабатываются небольшие пряди волос, а основная их часть не подвергается обработке. О разных видах мелирования, среди которых вы можете выбрать лучшее, пойдет речь в данной статье.

Медовый контуринг

Плюс этой техники заключается в том, что слегка осветляются лишь пряди у лица, поэтому прическу можно назвать моделирующей и омолаживающей. Эффект получается потрясающим из-за сочетания глубокого каштанового натурального цвета с медовыми, более светлыми оттенками. На большей части волос сохраняется естественный тон, она не подвергается агрессивному воздействию, а шоколадная основа с медовыми бликами смотрится великолепно.

Корица на шоколадной основе

Такое мелирование является одним из самых привлекательных и на сто процентов безопасных. Добавляется легкий коричный оттенок, который визуально добавляет объема, заставляет волосы блестеть и переливаться. Шоколадный цвет становится более глубокий, корица усиливает и подчеркивает его яркость, любая стрижка будет смотреться просто восхитительно.

Карамельный балаяж

Особенностью этого окрашивания является осветление небольших прядей от корней до середины длины волос. Отличное решение для тех, кто хочет подчеркнуть красоту и яркость натурального цвета, а также позаботиться о здоровье своих локоном. Плюсом является и то, что коррекцию можно делать в любое удобное для себя время, большие промежутки в посещении мастера не отразятся на красоте, поскольку не видно четкого участка начала обработки. Окрашивание остается целостным, и только вы знаете о том, что давно пора в салон.

Хайлайтинг

Речь идет о технике быстрого осветления волос. Она создана для того, чтобы добиться эффекта выгоревших на солнце прядей и добавить волосам фактуры и объема. При помощи специального состава осветляются тонкие пряди волос, используются оттенки на один или два тона светлее натурального цвета. Создание многомерного эффекта, характерный блеск и шелковистость окрашенных локонов позволяют также назвать это мелирование омолаживающим.

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Money Piece

Такое мелирование является трендовым, оно может использоваться для того, чтобы сделать прическу уникальной и оригинальной, а волосы не подвергать агрессивному химическому воздействию. Речь идет об окрашивании прядей у лица на несколько тонов светлее с характерным сероватым или пепельным оттенком (цвет серебристых монет). Преимущество заключается в том, что мелированию подвергаются только челка (если есть) и пряди у лица, остальные волосы остаются неокрашенными.

Кремовый балаяж

Это мелирование рекомендовано на светло-русые волосы. Придание отдельным прядям светлого телесного оттенка является очень стильным и привлекательным. Волосы выглядят аккуратными и максимально естественными, словно слегка выгоревшими от ласковых солнечных лучей. Переход оттенков плавный и естественный, что придает волосам дополнительный блеск и объем.

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Шоколадное обрамление

Обладательницам темных волос идеально подойдет вариант с шоколадным обрамлением. Волосам придается очень приятный коричневый оттенок, который осветляется на один или два тона на прядях у лица. Волосы выглядят здоровыми, разница в цветах не определяется, что делает окрашивание максимально приближенными к естественным цветовым переходам на волосах. Наличие множественных оттенков позволяют зрительно увеличить объем волос.

Эспрессо-мартини (на главном фото)

Отличная идея для мелирования каштановых волос. Осветленные пряди располагаются у лица и на боковых зонах, ширина прядей не очень большая (чем дальше от лица, тем тоньше прядь). В целом любая прическа будет выглядеть просто восхитительно, и речь не только об укладках на волосы большой длины, но и на средние локоны. Структура не меняется, поскольку никакого агрессивного воздействия на волосы не производится. Кроме того, такое мелирование идеально подойдет для тонких волос, поскольку оно визуально добавляет недостающего объема.

Омбре

Переход от темных корней к светлым кончикам смотрится очень стильно и привлекательно. Такое мелирование по-прежнему в тренде нынешнего сезона.