 

Наберемся смелости, чтобы отступить: как лучше себя вести, чтобы пережить ретроградный Меркурий

26.04.2023, 14:45, Разное
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Период ретроградности Меркурия начался 21 апреля и продлится до 15 мая. Даже тому человеку, который далек от астрологии, наверняка известна основная особенность данного явления: в это время нужно соблюдать осторожность.

Кармический этап

В текущий ретроградный период Меркурий будет находиться в знаке Тельца. Это означает, что мы сосредоточимся на настоящем и научимся жить в моменте. Многие из нас перестанут витать в облаках, снимут розовые очки и увидят, что в действительности происходит вокруг.

Данный период ретроградности пришелся на коридор затмений. Сам по себе коридор затмений является кармическим этапом. Кто совершил много проступков в прошлом, тому придется нести ответственность и очищать свою карму. Тот факт, что коридор затмений совпал с ретроградным Меркурием, еще больше усиливает и без того мощную энергетику данного периода.

Очень важно следить за своими действиями и словами, не идти наперекор совести, не вести нечестную игру для достижения поставленных целей. В противном случае расплата настигнет очень быстро.

Зато чем больше будете совершать добрых дел, тем эффективнее очистите свою карму и тем больше осветите себе дорогу в светлое будущее.

Эмоции под контролем

В период ретроградного Меркурия мы станем весьма эмоциональными, чувствительными, уязвимыми. Возникнет желание донести свою точку зрения до окружающих, быть услышанным. Но все дело в том, что Меркурий — это планета коммуникации. Когда Меркурий движется в обратном направлении, тогда в общении с окружающими возникают сложности.

Мы не понимаем других людей — они не понимают нас, поэтому коммуникация оказывается совершенно неэффективной, будто мы говорим на разных языках. Вот почему астрологи дают совет не выяснять ни с кем отношения в период ретроградности Меркурия.

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Нужно постараться контролировать свои эмоции, не допускать ссор, конфликтов, скандалов. В противном случае велик риск испортить отношения навсегда.

Если вас что-то не устраивает, пока лучше промолчите, потерпите. После того как сложный этап ретроградности завершится, вы сможете откровенно поговорить с партнером, коллегой и т. д. и рассчитывать на то, что вас поймут правильно.

Вынужденная пауза

Пока Меркурий ретроградный, не стоит приступать к воплощению грандиозных идей и планов, не следует начинать новых проектов. С большой долей вероятности усилия никак не окупятся, а лишь приведут к разочарованиям.

Это период, когда нужно остановиться и сделать шаг назад, взять паузу. Подумайте о планах на будущее, но не приступайте к их реализации. А еще лучше, освежите в памяти прошлые вещи, которые еще можно реанимировать.

Например, вы можете попытаться вдохнуть вторую жизнь в старые проекты, которые посчитали неудачными или бесперспективными. Если вы никак не можете забыть экс-партнера, то можете предпринять попытку воссоединиться с ним. Именно в период ретроградного Меркурия чаще всего сходятся те пары, которые по каким-то причинам расстались в прошлом.

Воздержитесь от крупных покупок. Вместо приобретения новой техники попробуйте отремонтировать старую. Вполне возможно, что после ремонта она еще долгое время прослужит.


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