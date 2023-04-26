 

“Делайте выводы сами”: Пригожин рассказал, как обстоят дела с уголовными делами в отношении Улдарова и Савичева

26.04.2023, 14:40, Новости дня
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Предприниматель ответил СМИ на вопрос, как сложилась ситуация с возбуждением уголовных дел в отношении авторов и участников скандальных видео – главы Gulagu. Net Владимира Осечкина, Азамата Улдарова и Алексея Савичева. Пригожин заявил, что опубликованные ролики дискредитируют ЧВК “Вагнер”.

Бизнесмен сообщил, что, согласно сведениям адвокатов “Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов”, правоохранительные органы определили местонахождение Савичева и Улдарова, последнего задержали.

Однако основатель “оркестра” обратил особое внимание на то, какие статьи вменяются фигурантам дела.

“Улдарова задержали, он пришел на допрос и вел себя как дома. После чего было возбуждено уголовное дело не по 280-й статье, как должно быть, а, насколько мне известно, по 132-й, то есть 280-я — это дискредитация армии и добровольческих формирований во время боевых действий, срок здесь от пяти до десяти лет. И мы все помним, как девочку Москалеву отправляли в детдом, папу сажали за то, что она нарисовала картиночку, а эти два гражданина прямо оболгали большую группу лиц, несколько десятков тысяч человек, обвинили их в различных преступлениях, и дело по 280-й статье не возбудили, а возбудили по 132-й”, — отметил Пригожин.

Глава “оркестра” объяснил, что по тюремным понятиям Улдаров сделал “очень плохо”, поскольку не рассказал тем, с кем общался на зоне, о содержании видео. Теперь его шантажируют соответствующими непристойными кадрами, и он, по мнению Пригожина, находится под госзащитой.

“Вот сегодняшний результат. Как это называется — мне трудно сказать. Вот я вам все рассказал, а вы делайте выводы сами. Какой вывод я лично сделаю. Для меня вывод очень простой: Сергей Владимирович Шнуров, песня “Полный (трындец. — Прим. ред.)”, — констатировал Пригожин.

Ранее в СМИ и соцсетях распространились видео, на которых бывшие заключенные из состава ЧВК “Вагнер” рассказывали о якобы имевших место преступлениях “музыкантов” во время специальной военной операции на Украине. Пригожин заявлял, что записи сделаны под влиянием шантажа со стороны иностранных спецслужб и основателя проекта Gulagu. Net Владимира Осечкина.


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