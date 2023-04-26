 

Эмигрант-эксгибиционист пугал вашингтонцев размером российских пенсий

26.04.2023, 14:13, Разное
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Полиция Вашингтона арестовала 25-летнего мужчину, который на протяжении нескольких месяцев кошмарил жителей столицы США.

Война в УкраинеПреступник подстерегал своих одиноких жертв или пожилые пары в городских парках и расстёгивал свой плащ, но вместо половых органов демонстрировал плакат с информацией о размере социальных выплат российским пенсионерам в долларовом эквиваленте.

После прочитанного прохожие теряли сознание, их приводили в себя только медики, в то же время провокатор постоянно исчезал. Однажды после очередной демонстрации уровня бедности россиян он получил отпор путём физического воздействия и сам оказался без сознания. Пришёл в себя злоумышленник уже в отделении полиции.

Преступником оказался эмигрировавший в марте 2022 года российский IT-специалист. По его словам, он уехал из своей страны, чтобы не проходить службу в рядах Вооруженных сил, а также рассказать колеблющимся с симпатиями относительно сторон-участниц СВО американцам о реальных доходах российских граждан.

В настоящий момент эмигрант заключён под стражу и ожидает суда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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