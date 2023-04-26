Будет не жарко и стильно: прически с собранными волосами, которые будут в тренде весной-летом

Уже совсем немного остается до наступления жарких деньков. Минус этой поры — высокие температуры. Чтобы не изнывать от зноя, часто приходится собирать волосы, из-за чего образ становится не совсем гламурным и привлекательным. Хорошая новость заключается в том, что существуют прически, которые помогут вам спастись от жары и одновременно презентовать стильные луки. Вдохновляемся идеями.

Низкий хвост с ободком

Ободок — один из самых трендовых аксессуаров для волос на весну-лето 2023 года. С ним можно создавать красивые прически. Например, можно собрать длинные локоны в низкий хвост и затем надеть ободок. Получится такая красота, как вы видите на фото выше.

Небрежный пучок

Пучок — один из самых любимых причесок россиянок. Она легка в создании и очень удобна в носке. Просто зачешите волосы назад, завяжите в хвост. Затем оберните вокруг основания по часовой стрелке, формируя пучок, зафиксируйте невидимками или резинкой для волос. Чтобы получился небрежный пучок, немного оттяните прядки в стороны.

Или можете не делать этого, а оставить волосы приглаженными к голове (как на главном фото в начале статьи).

Обратите внимание, что пучок может располагаться на любой высоте: и снизу, и сверху, прямо на макушке, и также посередине. Выбирайте тот вариант, который удобен вам.

Полупучок

Полупучок – прическа, которая помогает создать милый и трогательный образ. Для ее создания проведите пробор от уха до уха горизонтально, после чего волосы в верхней части соберите в пучок или в хвост, зафиксируйте резинкой для волос.

“Пузырьковая” коса

Далеко не все девушки умеют плести косички. Если вы также относитесь к числу тех, кто не владеет данной техникой, тогда рассмотрите вариант “пузырьковой” косы. Для ее создания зачешите волосы назад, соберите в хвост, зафиксируйте резинкой для волос. Далее расположите другие резинки для волос на своих длинных локонах на одинаковом друг от друга расстоянии. У вас получится симпатичная “пузырьковая” коса, причем без плетения.

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С использованием крабика

Если у вас от природы вьющиеся волосы, то наверняка вы знакомы с проблемой, когда в жару локоны еще больше завиваются и с трудом распрямляются. В таком случае не стоит на ежедневной основе использовать утюжок для выпрямления. Оставьте завитки, как они есть, поскольку кудряшки — это всегда мило и симпатично. Соберите волосы на макушке, зафиксируйте их крабиком, и у вас получится простая и симпатичная укладка.

Крабик также можно использовать и обладательницам прямых и ровных от природы волос. Секрет заключается в том, чтобы собрать волосы как можно выше на макушке и уже потом зафиксировать крабиком. Тогда у вас получится прикорневой объем (по крайней мере, его иллюзия), и прическа будет казаться пышной.

С платком или косынкой

Данные ретро-аксессуары бьют все рекорды популярности в этом году. Модницы полюбили их за удобство и универсальность, ведь с платком или с косынкой можно презентовать большое количество красивых причесок. Например, вы можете зафиксировать волосы в пучок и обернуть платок вокруг головы, будто повязку. Или можно вплести платок или косынку в длинную косу.

Такая прическа прекрасно дополнит образ в стиле бохо.