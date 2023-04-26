Короткие ногти тоже могут быть привлекательными: тренды маникюра весны-лета для женщин за 50 с гарантированным омолаживающим эффектом

Считается, что маникюр с длинными ногтями добавляет образу элегантности, изысканности. Это как раз то, что необходимо женщинам за 50 лет. Но означает ли это, что необходимо отказываться от коротких ногтей? Вовсе нет. Маникюр при наличии недлинных ногтей тоже может смотреться стильно и обладать «омолаживающим» эффектом. Вдохновляемся идеями.

Матовый и глянцевый

Если покрытие всех ногтей лаком одного цвета кажется вам скучным и банальным, тогда поиграйте с разными текстурами. Часть ногтей покройте матовым лаком, а другую часть — глянцевым. Наслаждайтесь результатом.

С блестками

Можно придерживаться использования одного цвета и в то же время создать красоту и оригинальность с помощью правильной расстановки акцентов. Например, один или два ногтя выделите, покрыв их блестками. Заодно тоже смиксуете текстуры, ведь часть ногтей будут глянцевыми, «глазурованными», а часть — с шероховатой поверхностью.

Френч

Классический френч имеет место быть, если речь идет о том, чтобы придерживаться строгого дресс-кода, чтобы презентовать максимально формальные образы. Если же есть желание поэкспериментировать с чем-то трендовым, тогда выбирайте нестандартный дизайн френча. К примеру, вы можете сделать окантовку кончиков ногтей не белым, а блестящим с переливом металлик лаком. В качестве основного цвета покрытия используйте не традиционный нюдовый, а насыщенный розовый.

Можно рассмотреть гибридный френч, где часть ногтей с окантовкой, а на других ногтях рисунки.

Рисунки могут быть представлены не только листочками и цветочками, но также и геометрическими принтами в виде плавных изогнутых линий, завитков. Нужно только не забывать придерживаться одной цветовой гаммы.

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С цветочными принтами

Женственно и элегантно смотрится нейл-арт с цветочными и растительными рисунками. Преимущество такого дизайна заключается в его универсальности. Подобный маникюр одинаково хорошо смотрится как на молодых девушках, так и на зрелых женщинах.

Вы можете украсить рисунками не все ногти, а только один или два. Остальные покрывайте однотонным лаком. Убедитесь в том, что есть один цвет, который присутствует в оформлении всех без исключения ногтей: и с рисунком, и без.

Двухцветный

Двухцветный маникюр смотрится свежо и креативно. Только если молодые девушки могут использовать даже кислотные и неоновые цвета, то зрелым женщинам стоит придерживаться нюдовых пастельных оттенков.

Самый простой вариант двухцветного маникюра — это покрыть все ногти лаком одного цвета и только один выделить другим цветом. Либо можно чередовать цвета: белый с розовым, например.

Если хочется сделать более нарядный дизайн маникюра для выхода в свет, тогда на один или несколько ногтей можно нанести лак с блестками.

Омбре

Красиво и стильно смотрится маникюр с переходом из одного оттенка в другой (на главном фото в начале статьи). «Растяжка» обычно делается так, чтобы самый светлый оттенок был у основания ногтя, а самый насыщенный и яркий — у кончика. Попробуйте сделать подобный переход с помощью лака белого цвета, можно с перламутром.

Если нужен праздничный нейл-арт, тогда используйте дополнительные элементы декора. Например, можно прикрепить стразы у основания ногтей. Либо на двух ногтях нарисовать схематично по сердечку белым лаком и прикрепить по стразинке.