 

В США выпустили куклу Барби с синдромом Дауна

26.04.2023, 13:25, Новости дня
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Для того чтобы Барби была похожа на человека с синдромом Дауна, компания привлекла к созданию игрушки медиков, которые помогли создать кукле скульптуру лица и тела. По данным “Царьграда”, новая кукла отличается низким ростом, округлой формой лица, маленькими ушами, плоской переносицей и слегка раскосыми глазами миндалевидной формы.

Кукла Барби с синдромом Дауна носит подвеску 21-й хромосомы с тремя стрелками. Также на игрушке надета ортопедическая обувь и платье в желто-синих тонах, символизирующих синдром Дауна. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Телеканал “360” напомнил, что ранее Mattel анонсировала выпуск игрушки, у которой будет сколиоз. Кукла по имени Челси станет младшей сестрой Барби.


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