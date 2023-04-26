Скандалы: Приватизатор

Почему глава ВТБ Андрей Костин ностальгирует о 90-х

Перезапустить приватизацию, чтобы таким образом наполнить казну и обеспечить экономический рост, предложил глава ВТБ Андрей Костин. Можно гадать, поможет ли это казне и экономике, но личный опыт самого банкира может показывать: приватизация – прекрасная возможность дёшево купить дорогие активы, а потом вывести их за рубеж.

«Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях – инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность», – отметил глава ВТБ в своей авторской колонке. Что ж, о «доказанной эффективности» банкир знает не понаслышке. Начав свою карьеру в 90-е, Костин успел засветиться в истории с облигациями внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ), когда был получен контроль над несколькими некогда крупными банками, а к настоящему времени получил влияние на девелоперском рынке страны и экспортном рынке отечественного зерна.

Только вот порадоваться этим достижениям можно лишь условно. Многие проекты, за которые брался Андрей Костин, в итоге обошлись российскому бюджету недёшево.

Деньги грузили коробками

Самым первым проектом тогда ещё неизвестного молодого финансиста Андрея Костина стала Русская инвестиционно-финансовая компания (РИФК). Её Костин основал вместе с офицером КГБ Александром Лебедевым (затем также ставшим известным банкиром), с которым познакомился во время своей работы в советском посольстве в Лондоне. В начале 90-х РИФК занималась тем, что скупала за бесценок долги стран третьего мира перед бывшей великой державой. По слухам, замкнуть на себе столь выгодный денежный поток удалось благодаря помощи будущего главы ЦБ Сергея Дубинина, в то время занимавшего пост и.о. министра финансов. Дубинин работал преподавателем на экономическом факультете МГУ в те годы, когда Костин там учился. В пользу этой версии говорит тот факт, что в РИФК работала супруга будущего председателя ЦБ Елена Горобец.

Следующим громким и финансово успешным проектом того периода стал Национальный резервный банк (НРБ), в котором Костин был на первых ролях совместно с тем же Александром Лебедевым. Банк получил широкую известность благодаря историям с выводом капиталов из России за рубеж. Вот что рассказывал «Коммерсанту» сотрудник НРБ Игорь Фёдоров, сбежавший затем за границу: «Схема примерно такова. Вы банк. Вам отдаются облигации, вы их продаёте и должны вернуть государству деньги за эти облигации, получив свой посреднический процент. А вы деньги переводите бабушке в Солнцево». По информации СМИ, Игорь Фёдоров был одним из тех, кто помогал банкирам организовывать цепочки офшорных компаний для вывода средств. «Я вообще работал по поручениям НРБ. А потом стало понятно, что на меня хотят повесить все неконтролируемые перемещения денег. Ведь государство, которому должны были пойти эти деньги, ни копейки не получило. Меня предупредили, что я могу стать ответственным за всё это, и я «сделал ноги», – объяснял Фёдоров свой отъезд за рубеж.

Позже звучали версии, что доходы от таких операций с валютными облигациями Минфина в 1996 году пошли на финансирование предвыборной кампании президента Бориса Ельцина. И именно эти средства были в той самой знаменитой коробке из-под ксерокса, которую выносили из Белого дома. Впрочем, сегодня все эти давно забытые истории в лучшем случае воспринимаются как байки, ведь никто из действительных участников так и не стал фигурантом громких расследований. Хотя и расследования те так и не были доведены до конца.

Банкуют все

В конце 90-х Андрей Костин пошёл на повышение. По предложению возглавившего к тому времени ЦБ Сергея Дубинина Костина назначают председателем Внешэкономбанка. А в 2002 году произошло слияние Внешэкономбанка и Внешторгбанка, после чего Костин встал во главе образованной группы. По слухам, лоббистом и самой сделки, и кандидатуры Костина мог выступать тогдашний глава правительства Михаил Касьянов. «Нельзя транспарентный Внешторгбанк объединять с нетранспарентным Внешэкономбанком, какие бы бумаги ни писал премьер президенту, – заявлял на XI Международном банковском конгрессе в 2002 году экс-председатель ЦБ Виктор Геращенко. – Нельзя идти на эту аферу, в результате которой во главе крупнейшего банка страны будет стоять непонятно кто». Тем не менее слияние произошло.

В 2011-м произошло ещё одно громкое слияние. После шумной отставки тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова и скандала в подконтрольном столичным властям Банке Моск­вы. Бенефициаром банка в те времена значился Андрей Бородин, деньги из банка продолжили утекать уже после того, как новая команда зашла в банк, а бывший глава скрылся в Лондоне. Активы попавшего в опалу банка достались группе ВТБ, а проблемы и долги просили закрыть внешним финансированием. Каким образом? Для оздоровления Банка Москвы из Агентства по страхованию вкладов государство выделило около 300 млрд рублей. Эта сделка по приобретению банка за госсчёт в итоге подверглась критике со стороны Владимира Путина, занимавшего тогда должность премьер-министра. «Помню хорошо ситуацию с Банком Москвы. Залезли туда, теперь не знаете, как отмыться. А потом пришли в правительство – спасите-помогите», – критиковал работу Андрея Костина Владимир Путин. В итоге Банк Москвы растворился в группе ВТБ, которая успешно переварила его не без выгоды для себя.

Зерно убытков

В 2018 году ВТБ решил стать одним из крупнейших игроков на рынке экспорта зерна из России. Сказано – сделано. Так на свет появился подконтрольный банку «Деметра-Холдинг». «Наша Версия» недавно рассказывала о роли в этой компании г-на Костина и зятя главы МИДа Сергея Лаврова Александра Винокурова. Что интересно, прибыльный зерновой бизнес официально своим владельцам приносит одни убытки. Так, по итогам 2020 года «Деметра Трейдинг» (подразделение «Деметра-Холдинга». – Ред.) осталась в минусе: при выручке 84,6 млрд рублей компания показала убыток в 2,8 миллиарда. То же и годом ранее: 1,7 млрд рублей убытков при выручке в 42,8 миллиарда.

Невольно закрадывается мысль о старых, опробованных ещё в 90-е, офшорных схемах. Офшорный след в работе компании действительно виден. В 2020 году в состав учредителей «Деметра-Холдинга» вошла Marathon Group – именно эта компания связана с уже упомянутым Александром Винокуровым. При этом, если верить сообщениям в Сети, «Марафон СПН» через АО «Марафон Фарма» и ООО «Марафон Групп» аффилирована с кипрской компанией «Эмджи марафон групп (Сайпрус) ЛТД».

Тот факт, что зерновой бизнес вовсе не так убыточен, как представляется, косвенно подтверждается и тем, с каким рвением г-н Костин пытается занять рынок. «Экспортёры из недружественных стран владеют приблизительно 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительные доходы от торговли российским зерном… в то время как российская экономика и бюджет упускают значительные доходы», – заявлял осенью прошлого года глава ВТБ. Хотя, если судить по убыткам «Деметра Трейдинга», упущения российской экономики связаны не только с работой экспортёров из недружественных стран.

Вот и с девелоперскими компаниями, попавшими под контроль банка ВТБ, происходили небезынтересные метаморфозы. В частности, некогда успешная группа «Донстрой», доставшаяся не в самом хорошем состоянии, никак не вставала на путь оздоровления. В 2020 году при выручке 22,3 млрд некоторые источники сообщали об убытке чуть ли не в 6,2 млрд рублей. Напомним, что «Дон-Строй Инвест» достался банку ещё в 2009 году за символическую плату в 500 (!) рублей. Контроль над компанией банк получил в обмен на реструктуризацию задолженности размером около 500 млн долларов. Впрочем, в 2017 году в СМИ проходила информация о том, что официальным владельцем компании ВТБ, по-видимому, больше не является, а находится она под контролем фонда «Москоу реал эстейт». Как тогда сообщали «Ведомости», фонд должен был перейти в управление фирме «КЛ-Инвест», совладельцем которой является Аркадий Ильягуев – бывший член совета директоров московского металлургического завода «Серп и Молот», акционером которого являлся Банк Москвы.

На фоне всех этих историй мечты г-на Костина об очередном перезапуске приватизации выглядят более чем логично. Не очень понятно только, как это поможет российской экономике. Наверное, примерно так же, как ей помогли и операции с валютными облигациями в 90-х?

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”