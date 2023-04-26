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Обзор партнерских программ в индустрии онлайн казино

26.04.2023, 11:11, Детали
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С помощью партнерских программ веб-мастера и игроки зарабатывают деньги за счет активного трафика. Вместе с развитием гэмблинг-индустрии растет и заработок по популярным партнеркам. Особый интерес представляют программы, позволяющие лить трафик на известные оффшорные игорные заведения, где представлены разные азартные игры. Для привлечения игроков на Мостбет официальный сайт используется партнерка международной компании. Они позволяют веб-мастерам заполучить внимание новых клиентов игорных залов благодаря разным инструментам – демо-играм, лендингам, промо-материалам и эксклюзивным подаркам. Часто доступны и статистические инструменты, позволяющие следить за депозитами и доходностью рефералов.

Преимущества сотрудничества с казино для партнеров

МосбетОдин из главных плюсов для партнеров – возможность привлечь на сайт игроков, которые играют в казино на деньги, и получить взамен дополнительный доход. При этом у арбитражника нет необходимости управлять работой онлайн-казино.

В зависимости от условий сотрудничества партнерские программы могут быть следующих типов:

  • CPL – предусматривают оплату за сделку. В этом случае казино выплачивает деньги за регистрацию новичков, без привязки к их депозитам.
  • CPA – начисление денег веб-мастерам предусмотрено за всех новичков, однако вывести средства разрешается только после пополнения депозита рефералом в течение определенного времени (не дольше года).
  • RevShare – партнер получает 30-50% от внесенной рефералом суммы на депозит или прибыли игорного заведения. Выплаты проходят, пока привлеченный на сайт пользователь делает ставки без ограничений по времени.

Для удобства партнеров многие известные площадки предусматривают наличие на сайте специального рабочего кабинета. Он позволяет следить за ставками, трафиком и динамикой заработка. Приветствуется в топовых казино онлайн трансляция игрового процесса и публикация заносов. Такие ролики очень быстро набирают просмотры и комментарии, позволяя сделать из никому неизвестного стримера популярного блогера.

Ключевые аспекты успешной партнерской программы

Чтобы не только игровые автоматы стабильно приносили деньги, но и привлеченные рефералы регулярно пополняли карту или электронный кошелек, важно разобраться во всех аспектах успешной партнерской программы. Одной из лучших партнерок считается Welcome Partners, которая позволяет в течение недели в среднем зарабатывать около $2 500. Только по итогам конкурсов эта программа выплатила веб-мастерам около $1 000 000. Ее главными плюсами считаются ежедневные выплаты, а также наличие инструментов, которые помогают продвигать ссылку и контролировать результаты в персональном кабинете.

Многие площадки, такие как Мостбет, допускают использование баннеров и тизеров, прямых ссылок на сайт и виджетов. При этом с каждым партнером работает целая команда опытных аффилейт-специалистов. Для начала работы веб-мастеру достаточно перейти на сайт партнерки и воспользоваться готовыми материалами либо заказать промо по своему усмотрению, чтобы лить трафик максимально эффективно.




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